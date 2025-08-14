Volley A1/F: Yasmina Akrari vola al Mondiale

Il 22 agosto, alle 15,30, inizierà la sua avventura mondiale contro la Slovacchia, con il numero 25 sulle spalle. Yasmina Akrari, centrale della Monviso Volley, è tra le 14 convocate dal ct Julio Velasco per la competizione thailandese. L’Italia femminile può infilare un altro risultato di prestigio dopo la vittoria delle Vnl 2024 e 2025 e lo storico oro olimpico dello scorso anno.

Akrari, colonna portante della società del Pinerolese, completa il reparto con Sarah Fahr, Anna Danesi e Benedetta Sartori.

Le palleggiatrici saranno Alessia Orro e l’ex pinella Carlotta Cambi; le opposte Paola Egonu ed Ekaterina Antropova; le schiacciatrici Gaia Giovannini, Stella Nervini, Loveth Omoruyi e Myriam Sylla; le libero Monica De Gennaro ed Eleonora Fersino.