Volley A1/F: Yasmina Akrari vola al Mondiale

La centrale del Monviso Volley è tra le 14 convocate da Velasco

Primo tempo di Akrari (foto di Christian Bosio)

Il 22 agosto, alle 15,30, inizierà la sua avventura mondiale contro la Slovacchia, con il numero 25 sulle spalle. Yasmina Akrari, centrale della Monviso Volley, è tra le 14 convocate dal ct Julio Velasco per la competizione thailandese. L’Italia femminile può infilare un altro risultato di prestigio dopo la vittoria delle Vnl 2024 e 2025 e lo storico oro olimpico dello scorso anno.

Akrari, colonna portante della società del Pinerolese, completa il reparto con Sarah Fahr, Anna Danesi e Benedetta Sartori.
Le palleggiatrici saranno Alessia Orro e l’ex pinella Carlotta Cambi; le opposte Paola Egonu ed Ekaterina Antropova; le schiacciatrici Gaia Giovannini, Stella Nervini, Loveth Omoruyi e Myriam Sylla; le libero Monica De Gennaro ed Eleonora Fersino.

