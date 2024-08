Controlli straordinari in zona Dora Vanchiglia: 64 persone controllate, una finisce in manette

Controlli straordinari, lunedì sera, nella zona di Dora Vanchiglia: in particolare nell'area compresa tra lungo Dora Napoli, corso Giulio Cesare, corso Emilia e le vie limitrofe.

Il bilancio parla di 64 persone identificate, una arrestata, quattro esercizi pubblici controllati e multe per 3000 euro. Sequestrati denaro e droga.

In particolare l’arresto è avvenuto all’incrocio tra corso Giulio Cesare e corso Emilia, dove gli agenti hanno colto in flagranza un giovane ventiseienne di origini marocchine mentre consegnava diversi grammi di sostanza stupefacente ad un secondo soggetto. Il ventiseienne è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.