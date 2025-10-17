Le notti da incubo in via Borgosesia: “Rissa e urla fino all’alba”

Le notti in via Borgosesia e via Lessona sono diventate un incubo per i residenti del quartiere Parella. Da tempo, numerosi cittadini segnalano episodi di risse, urla e schiamazzi che si protraggono fino a tarda notte, con epicentro - secondo quanto riferito - all’angolo tra le due vie.

La rabbia di Morando (Lega)

Filmati e testimonianze raccolti dai residenti mostrano scene di caos e disturbo della quiete pubblica. “Abbiamo documentato la situazione con diversi video – racconta Carlo Morando, capogruppo della Lega in Circoscrizione 4 – e ho già presentato un’interpellanza poche settimane fa per chiedere un intervento deciso”.

Tutelare il sonno e i residenti

Morando sottolinea la necessità di tutelare il sonno e la sicurezza di chi vive nella zona: “I cittadini hanno diritto alla tranquillità. Serve una risposta concreta e rapida da parte delle istituzioni”.

L’appello è per un maggiore presidio delle forze dell’ordine, al fine di impedire il ripetersi di episodi di disturbo notturno. La situazione, dicono, “non è più sostenibile”.