In strada Aeroporto rinvenuti dalla Polizia locale 5 chili di marijuana

5 chilogrammi di marijuana sono stati scoperti e sequestrati nel campo di Strada dell’Aeroporto dalla Polizia Locale di Torino.

È successo giovedì 16 ottobre durante un controllo di routine all’area comunale attrezzata per la sosta di camper e roulotte. Nel corso delle verifiche gli agenti del Reparto Informativo Sicurezza Integrazione della Polizia Locale hanno notato un vistoso lucchetto a chiusura di una baracca abbandonata.

Insospettiti, hanno deciso di ispezionarla e al suo interno, nascosti nella stanza più lontana dall'ingresso, hanno scoperto alcuni stendini da bucato dove erano state adagiate infiorescenze di piante di marijuana, con accanto due stufette elettriche accese per facilitarne l’essiccamento. Si trattava di una sorta di laboratorio per preparare la sostanza stupefacente per la vendita: nella stanza gli agenti hanno rinvenuto strumenti per la lavorazione, forbici, contabanconote e un totale di circa 1,2 chili di marijuana, che è stata posta sotto sequestro, così come gli spazi perquisiti.

Il raggio delle verifiche si è poi allargato nei dintorni dove, sulle sponde del fiume Stura, i “civich” hanno scovato una piccola struttura in muratura. Qui, sotto un pezzo di polistirolo, c’era una cassa che nascondeva 23 buste sigillate sottovuoto, già pronte per lo smercio, per un totale di quasi altri quattro chilogrammi di marijuana, sequestrati anch'essi insieme alla struttura.

Poco lontano, celato nella vegetazione, gli agenti hanno anche scoperto il campo dove veniva coltivata la marijuana. Qui hanno trovato ancora presenti sette piante, alcune delle quali alte fino a 190 centimetri, che sono state sradicate e poste sotto sequestro.

In totale sono quindi stati sequestrati circa 5 chilogrammi di sostanza stupefacente, sette piante, gli strumenti destinati alla coltivazione e successiva lavorazione delle inflorescenze, oltre alle due strutture che li nascondevano.

E’ partita una indagine a carico di ignoti per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 73 DPR 309/90).