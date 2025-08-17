 / Cronaca

Cronaca | 17 agosto 2025, 12:32

Tragedia in montagna, alpinista precipita e muore sul massiccio del Monte Bianco

L'intervento, da parte del Soccorso Alpino valdostano, sulla Cresta del Brouillard, a quota 4030 metri. Illesi i suoi due compagni, portati a Courmayeur

Un uomo è deceduto sul Monte Bianco

Questa mattina il Soccorso Alpino Valdostano è intervenuto sulla Cresta del Brouillard (massiccio del Monte Bianco), a quota 4030 metri, per il recupero di un alpinista precipitato e morto. La salma è stata portata a Courmayeur. Il riconoscimento e la ricostruzione della dinamica dell'incidente sono di competenza del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Entrèves-Courmayeur. I due compagni, illesi, sono stati portati a Courmayeur.

Ieri - sempre il Soccorso Alpino Valdostano - è intervenuto sul Dente del Gigante dove un alpinista è rimasto sospeso nel vuoto, su corda. Dopo diversi tentativi di avvicinamento in elicottero, i soccorritori hanno scalato il Dente del Gigante e raggiunto l'alpinista bloccato, portandolo poi al rifugio Torino per il recupero in elicottero.

redazione

