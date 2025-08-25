Nuova pavimentazione e più accessibile ai disabili: il mercato di Santa Rita si rifà il look

Nuovi impianti elettrici e idrici, una nuova pavimentazione, interventi per migliorare l’accessibilità dei non vedenti, installazione di servizi igienici e il rinnovo dell’arredo urbano, con una nuova segnaletica. Sono questi i principali interventi di riqualificazione sul mercato di Santa Rita, lungo corso Sebastopoli, che hanno preso il via oggi.

Chiavarino: "Investire nella vita dei quartieri"

"Intervenire sui mercati - dichiara l’assessore al Commercio Paolo Chiavarino - significa investire nella vita dei quartieri e nella qualità dei servizi offerti alla comunità. Questo intervento rappresenta un passo importante, che trasformerà il mercato di Santa Rita in uno spazio più funzionale, moderno e inclusivo, a favore sia degli operatori sia dei cittadini”.

Prima fase dei lavori

L’intervento, che riguarderà il tratto compreso tra corso Orbassano e via Tripoli, si articolerà in due fasi. La prima, con termine previsto il 14 settembre, prevede il rifacimento degli impianti, che saranno completamente modernizzati, e la posa della nuova pavimentazione, con la tracciatura delle postazioni dei commercianti.

Mercato sempre attivo

Il mercato non verrà mai interrotto: i banchi presenti sull’area del cantiere saranno temporaneamente spostati nelle vicinanze. La seconda fase, che si concluderà a metà ottobre, riguarderà gli interventi dedicati all’accessibilità e ai servizi, con il rifacimento delle strisce pedonali, l’installazione di percorsi tattili e semafori con segnalatori acustici per i non vedenti e la realizzazione dei servizi igienici.

L’intervento sul mercato di Santa Rita si inserisce in un quadro più ampio di riqualificazione dei mercati, che ha già interessato aree mercatali quali Porta Palazzo, Racconigi, Brunelleschi, Porpora e Madama Cristina e che presto vedrà partire i cantieri di riqualificazione del mercato di piazza Benefica e del mercato coperto di via delle Verbene nel quartiere Vallette.