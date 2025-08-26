Italia, meteo pazzo tra caldo africano e nubifragi: le previsioni

(Adnkronos) - Meteo pazzo in Italia tra caldo africano con punte di 42°C e nubifragi che si alterneranno nelle prossime ore sullo Stivale. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma un’ultima settimana di agosto molto movimentata.

Nelle prossime ore avremo un sensibile aumento delle temperature, in particolare le massime; in Sardegna si toccheranno, entro giovedì, 42°C nel cagliaritano, 41°C anche ad Oristano e il caldo conquisterà anche il Sud e buona parte del Centro: in Sicilia avremo picchi di 38°C, a Terni 37°C, a Roma 35-36°C con tanta umidità.

È prevista la pioggia di un mese in un solo giorno; giovedì 28 agosto sono attesi più di 150 litri per metro quadrato tra Alto Piemonte e nord-ovest Lombardia. Normalmente su queste zone cadono molto meno di 150 litri in tutto il mese di agosto, il maltempo sarà dunque estremo.

Le piogge colpiranno il Nord e la Toscana giovedì, ma da venerdì a sabato tutto il settore centro settentrionale sarà raggiunto da un’intensa perturbazione atlantica, collegata, tra l’altro, all’ex uragano Erin che dai Caraibi ha raggiunto le Isole Britanniche! Sabato pioverà anche al Sud, tra domenica e lunedì mattina avremo una tregua, poi un’altra passata di pioggia bagnerà a macchia di leopardo il Nord, la Toscana, l’Umbria e le Marche fino a martedì.

L’Estate non è finita; la fase di maltempo, attesa al Centro-Nord da giovedì a martedì e in parte sabato al Sud, non fermerà la voglia di vacanze. Dal 3 settembre dovremmo assistere ad un generale colpo di coda dell’Anticiclone delle Azzorre che riporterà condizioni soleggiate e gradevoli ovunque e per più giorni.

Un anno fa agosto finì senza piogge estreme e con un caldo record; quest’anno l’ultima settimana del mese dedicato ad Augusto sarà estrema per colpa di Erin, l’uragano che ha attraversato 2 volte l’Atlantico: è partito da Capo Verde, ha raggiunto i Caraibi poi lambito le coste orientali degli Stati Uniti e del Canada, la Groenlandia e l’Islanda prima di raggiungere indebolito l’Irlanda.

Dopo 13 mila km percorsi, dopo due traversate atlantiche, Erin riuscirà comunque a creare il caos sul nostro Paese durante quest'ultima settimana di agosto.

NEL DETTAGLIO

Martedì 26. Al Nord: prevalenza di sole, specie da metà mattina. Al Centro: in gran parte soleggiato. Al Sud: temporali forti sugli Appennini. Caldo.

Mercoledì 27. Al Nord: peggiora su Alpi, Prealpi e medio/alte pianure con temporali forti. Al Centro: in gran parte soleggiato, più nubi sulle tirreniche; caldo. Al Sud: soleggiato e molto caldo.

Giovedì 28. Al Nord: forte maltempo con abbondanti precipitazioni. Al Centro: peggiora in Toscana con rovesci forti, nubi e caldo altrove. Caldo. Al Sud: soleggiato e molto caldo.

TENDENZA: peggiora anche sul resto del Centro e su parte del Sud fino a sabato con piogge e temporali.