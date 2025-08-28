Da domani lavori di riasfaltatura in strada Castello di Mirafiori: cambia la viabilità

Complice la chiusura delle scuole e gli ultimi giorni di vacanze estive, proseguono i lavori di manutenzione sulle strade di Torino sud.
Modifiche alla viabilità
Partiranno domani gli interventi di riasfaltatura di strada Castello di Mirafiori, nel tratto compreso tra corso Unione Sovietica e strada delle Cacce. Nell'area del cantiere sono previste modifiche alla viabilità.
Il passaggio delle auto sarà consentito solo da corso Unione Sovietica verso strada delle Cacce, mentre le linee bus GTT non subiranno nessuna variazione.
I lavori dureranno circa una settimana, quindi la fine è prevista tra l'8/9 settembre, meteo permettendo.