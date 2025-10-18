Sorpreso a svaligiare una pizzeria e un bar: fermato e arrestato un 21enne

Sorpreso a svaligiare due locali nel cuore della notte, ha tentato la fuga scavalcando una ringhiera con una scala, ma è stato bloccato dalla polizia. È finita con un arresto per furto aggravato, minacce e resistenza a pubblico ufficiale la notte di un 21enne di origine romena a Torino, sorpreso a rubare prima in una pizzeria e poi in un bar tra via Genova e via Nizza.

Nella notte tra martedì e mercoledì, gli agenti del Commissariato Barriera Nizza sono intervenuti in una pizzeria di via Genova, su segnalazione di un furto in corso. Sul posto hanno scoperto che un giovane aveva divelto la serranda del locale, rubato i contanti dalla cassa per poi darsi alla fuga.

Le ricerche sono continuate finché, all’incrocio con via Lavagna, un residente ha indicato un bar su via Nizza nel quale l’uomo si era rifugiato. Gli agenti hanno così raggiunto il cortile dell’edificio, forzato l’ingresso posteriore del locale e sorpreso il giovane dietro il bancone, intento a rovistare nella cassa.

Alla vista della polizia, il ventunenne ha tentato nuovamente la fuga scavalcando una ringhiera alta due metri e mezzo con l’ausilio di una scala. È stato bloccato poco dopo nonostante le minacce e la resistenza opposta agli agenti.

Presentato davanti all’autorità giudiziaria, il giovane è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.