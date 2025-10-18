Incidente in corso Massimo d'Azeglio: 41enne muore sul cantiere Pnrr di Torino Esposizioni

Ancora una vittima sul lavoro. Questa mattina, sabato 18 ottobre, in corso Massimo D’Azeglio 17, un operaio di 41 anni è morto in seguito a un grave incidente avvenuto all'interno del cantiere di Torino Esposizioni realizzato con fondi Pnrr. Le cause dell’incidente sono oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti che stanno ricostruendo la dinamica e verificando il rispetto delle misure di sicurezza attraverso gli operatori dello Spresal.



L’uomo è stato soccorso dal 118 di Azienda Zero pochi minuti prima delle 8: l’equipe dell’ambulanza medicalizzata lo ha trovato in arresto cardiaco. Nonostante le manovre di rianimazione per il lavoratore non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul posto.

Padre di tre figli, a Torino per lavoro



La vittima è Andy Mwachoko, di origini nigeriane. Un operaio dipendente della ditta Cobar di Altamura, in Puglia, che porta avanti decine di cantieri Pnrr in giro per l’Italia. Andy era qui a Torino per lavorare, ma risiedeva in Puglia dove viveva con la moglie e tre figli. Con ogni probabilità stava movimentando reti metalliche contenenti materiali edili con una gru. Queste si sarebbero sganciate e lo avrebbero travolto.

Lo Russo: "Giornata drammatica"

"Una giornata drammatica per la città - ha espresso così il suo cordoglio il primo cittadino di Torino Stefano Lo Russo- Esprimo la mia vicinanza alla famiglia. Una tragedia per Torino che ci colpisce moltissimo." "Un evento drammatico che colpisce la città e tutta la comunità democratica", aggiungono congiuntamente i rappresentanti del Pd di Torino.

"Purtroppo l'ennesima vittima di una strage quotidiana - hanno commentato la notizia Marco Grimaldi, Vicecapogruppo AVS alla Camera, Alice Ravinale, capogruppo Avs in consiglio regionale e Sara Diena, capogruppo in Comune SE- Siamo consapevoli che contro le morti sul lavoro non bastano parole di circostanza, ma serve un impegno concreto e collettivo."

25 vittime sul lavoro, dato in crescita

Si tratta di un'altra vittima sul lavoro in città, dopo i molti casi registrati a Torino e cintura nell'ultimo anno. Secondo quanto riporta la Cisl sono 25 da inizio anno le persone che hanno perso la vita in ambito lavorativo, in aumento rispetto all’anno precedente. "Quello che sta succedendo nei posti di lavoro è di una gravità inaudita - sostiene Giuseppe Filippone, segretario generale della Cisl Torino-Canavese - I lavoratori continuano a morire nonostante gli appelli e i richiami al rispetto delle regole, le denunce e i buoni propositi."



Mentre la presidente della Commissione d’inchiesta parlamentare sulle condizioni di lavoro in Italia Chiara Gribaudo evidenzia come si tratti del terzo morto da settembre, nella sola provincia di Torino: "Le morti sul lavoro sono una piaga - commenta l'esponente dem riprendendo l'appello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella - mentre la sicurezza è un diritto da far rispettare a tutti i costi."



Il modello "patente a crediti" che non funziona



"Le gru continuano a fare strage di lavoratori nel Torinese – dichiara Massimiliano Quirico, direttore di Sicurezza e Lavoro – confermando ancora una volta l’edilizia come uno dei settori più a rischio per l’incolumità di chi ci opera, anche all’interno delle grandi opere. La ‘patente a crediti’ così come è attualmente strutturata non appare uno strumento adeguato per un’effettiva prevenzione, così come vanno riviste le normative su caduta dall’alto e formazione di lavoratori e datori di lavoro".



