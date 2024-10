Chiara Teolato, la nuova direttrice racconta la sua Reggia di Venaria: “Vorrei che diventi un sogno un po’ per tutti” [VIDEO]

La neo direttrice Chiara Teolato alla sua prima uscita ufficiale da direttrice della Reggia di Venaria ha presentato la nuova mostra su Tolkien.

Già direttrice della Villa della Regina, Teolato mira a una Reggia che faccia rete e che abbracci la cultura a 360 gradi. “Questo è un ruolo molto improntante e ne sono davvero orgogliosa. Ritengo che la possibilità che i nostri musei abbiano di poter valorizzare il territorio sia una cosa straordinaria. Abbiamo davvero una rete di relazione che ci permette di fare grandi cose.”



“Ringrazio a chi mi ha preceduto - sottolinea Teaolato ricordando il direttore uscente, Guido Curto. “Trovo la Reggia in una situazione splendida. Ritengo quanto fatto finora estremamente importante, continuerò su questa linea”.

“La Reggia per me è un sogno. Vorrei che l’esperienza Venaria diventi un sogno per tutti” conclude la neo direttrice.