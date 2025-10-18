 / Cronaca

Caso Mara Favro, la Procura ha chiesto l'archiviazione

La donna è scomparsa in Valle di Susa nel 2024

Come riporta Ansa Piemonte la procura di Torino ha chiesto l'archiviazione del fascicolo sul caso di Mara Favro, la 51enne residente in Valle di Susa scomparsa nella notte fra il 7 e l'8 marzo del 2024 e ritrovata senza vita lo scorso marzo al fondo di un dirupo.

Dal quinto piano del Palazzo di giustizia è stata inoltrata una comunicazione (ma non il provvedimento) ai familiari della donna, che sono costituiti come 'persone offese' con l'avvocato Roberto Saraniti.

Al momento non si è appreso se si tratta di una archiviazione parziale o totale. 

Lo scorso giugno l'esame medico legale sui resti di Mara non avevano prodotto una svolta nelle indagini. Sulle poche ossa disponibili erano stati segni di numerose fratture gravissime, ma i medici, nel parlare di "traumatismo da precipitazione", avevano sottolineato di non poter stabilire se la morte della donna, che era scivolata per una sessantina di metri, fosse legata a un incidente, a una spinta, a un gesto volontario. 
    
Mara lavorava in una pizzeria di Chiomonte e nel fascicolo erano stati iscritti i nomi del titolare del locale, Vincenzo Milione detto Luca, e di un altro dipendente. Entrambi si sono sempre detti estranei alla scomparsa e alla morte di Mara. 
    
"Credevamo molto nell'archiviazione", ha commentato all'Ansa l'avvocato Luca Calabrò, che assiste il commerciante, mentre l'avvocato Elena Piccatti, ha sottolineato che "di elementi a nostro carico non ne sono mai emersi".

