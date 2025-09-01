Città metropolitana di Torino assume: aperti 6 bandi di concorso, le figure che si cercano

La Città metropolitana di Torino ha pubblicato sei nuovi bandi di concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato e di un avviso di mobilità volontaria.
Queste procedure mirano a rafforzare l'organico con profili sia tecnici che amministrativi, offrendo opportunità di carriera a tempo pieno.
Le candidature possono essere presentate fino alle ore 14 di mercoledì 1° ottobre 2025.
Nello specifico sono aperte le procedure:
- Concorso Pubblico 1/2025 per 35 posti di Cantoniere Specializzato (Area degli Operatori Esperti)
- Concorso Pubblico 2/2025 per 1 posto di Istruttore Elaborazione Dati (Area degli Istruttori).
- Concorso Pubblico 3/2025 per 1 posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza (Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione).
- Concorso Pubblico 4/2025 per 1 Istruttore Direttivo Elaborazione Dati (Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione).
- Concorso Pubblico 5/2025 per 6 posti di Ingegnere con diverse professionalità (Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione).
- Concorso Pubblico 6/2025 per 1 posto di Istruttore Tecnico Informatico (Area degli Istruttori).
È inoltre disponibile un avviso di mobilità:
- MOB 1/2025: Avviso pubblico di mobilità volontaria per 1 posto di Istruttore Direttivo di Ragioneria (Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione).
I bandi completi con requisiti di ammissione e le modalità di partecipazione al link https://trasparenza.cittametropolitana.torino.it/bandi-concorso
Contatti:
- per informazioni relative a Concorsi Pubblici e Selezioni Pubbliche:
orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle ore 12,30 e dalle ore 14 alle ore 16; il venerdì dalle ore 9 alle ore 12
recapiti telefonici: 011/8616578 - 011/8616567 - 011/8616100
e-mail: concorsi@cittametropolitana.torino.it
- per informazioni relative a procedure di Mobilità:
orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle ore 12,30 e dalle ore 14 alle ore 16; il venerdì dalle ore 9 alle ore 12
recapiti telefonici: 011/8616567 - 011/8616100