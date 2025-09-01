Città metropolitana di Torino assume: aperti 6 bandi di concorso, le figure che si cercano

La Città metropolitana di Torino ha pubblicato sei nuovi bandi di concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato e di un avviso di mobilità volontaria.

Queste procedure mirano a rafforzare l'organico con profili sia tecnici che amministrativi, offrendo opportunità di carriera a tempo pieno.

Le candidature possono essere presentate fino alle ore 14 di mercoledì 1° ottobre 2025.

Nello specifico sono aperte le procedure:

- Concorso Pubblico 1/2025 per 35 posti di Cantoniere Specializzato (Area degli Operatori Esperti)

- Concorso Pubblico 2/2025 per 1 posto di Istruttore Elaborazione Dati (Area degli Istruttori).

- Concorso Pubblico 3/2025 per 1 posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza (Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione).

- Concorso Pubblico 4/2025 per 1 Istruttore Direttivo Elaborazione Dati (Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione).

- Concorso Pubblico 5/2025 per 6 posti di Ingegnere con diverse professionalità (Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione).

- Concorso Pubblico 6/2025 per 1 posto di Istruttore Tecnico Informatico (Area degli Istruttori).

È inoltre disponibile un avviso di mobilità:

- MOB 1/2025: Avviso pubblico di mobilità volontaria per 1 posto di Istruttore Direttivo di Ragioneria (Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione).

I bandi completi con requisiti di ammissione e le modalità di partecipazione al link https://trasparenza.cittametropolitana.torino.it/bandi-concorso



Contatti:

per informazioni relative a Concorsi Pubblici e Selezioni Pubbliche:

orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle ore 12,30 e dalle ore 14 alle ore 16; il venerdì dalle ore 9 alle ore 12

recapiti telefonici: 011/8616578 - 011/8616567 - 011/8616100

e-mail: concorsi@cittametropolitana.torino.it



per informazioni relative a procedure di Mobilità:

orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle ore 12,30 e dalle ore 14 alle ore 16; il venerdì dalle ore 9 alle ore 12

recapiti telefonici: 011/8616567 - 011/8616100

e-mail: mobilita.esterna@cittametropolitana.torino.it