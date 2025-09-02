Riapre il Gazebo dei Giardini Sambuy

Dopo anni di attesa, Giardino Forbito è lieto di annunciare la riapertura del Gazebo dei Giardini Sambuy, prima sede storica del nostro format e presidio fondamentale per la rigenerazione urbana di Piazza Carlo Felice e dell’anello Porta Nuova. L’occasione coincide con l’edizione speciale Aspettando Cheese del Mercato della Biodiversità Googreen del 14 settembre, durante la quale i Giardini Sambuy si accendono di nuova luce, tra buone pratiche e spirito di comunità.

A dieci anni dalla sua ultima apertura, questo spazio torna finalmente a vivere come luogo di cultura, partecipazione e bellezza condivisa, restituendo valore a un giardino storico di Torino: un’oasi verde nel cuore della città, biglietto da visita per chi arriva in stazione e snodo fondamentale della mobilità regionale.

Con ostinazione e lungimiranza l’associazione Giardino forbito, accompagnata dalla Circoscrizione 1, ha trovato le risorse e le forze per restituire a Torino un luogo accogliente e rappresentativo di una città innovativa e attrattiva, un “parco a cielo aperto”.

Dalle ore 10 alle ore 19, musica e creatività saranno garantiti dall'Associazione Paranza del Geco, dall'Associazione Mediterrean, da Orchestra Terra Madre e da Anima_L, nonché dalla rassegna Sussurri e dai busker che occuperanno le postazioni Arthecity. Pensati per i più piccoli, i laboratori didattici a cura di Beesù e dalla Comunità degli Impollinatori metropolitani. La bellezza e la scenografia saranno offerte dai vivai Gramaglia e Giani.

SPAZIO DELLE IDEE:

Ore 10: Apertura

Ore 11: Lezione di pizzica a cura de La Paranza del Geco

Ore 12: Conferenza stampa, saluti istituzionali e taglio del nastro

Ore 12.30: Aperitivo e degustazioni – con l'associazione Mediterrean e la musica di Orchestra

Terra Madre

Ore 14: La Valchiusella raccontata da Anima_L e Linda Messerklinger

Dalle ore 15 alle ore 19: Appuntamenti forbiti in Giardino con il progetto Sussurri ed i busker nelle postazioni Arthecity, laboratori didattici a cura di Beesù e Impollinatori metropolitani

Ore 19: Saluti con aperitivi e degustazioni ancora! Presentazione del programma autunno/inverno