“Arte & Sport”, la Circoscrizione 7 rilancia i corsi per la Terza Età

La Circoscrizione 7 rilancia anche per la stagione 2025-2026 l’iniziativa “Arte & Sport”, un programma ricco di attività sportive, artistiche, culturali e di benessere rivolte ai cittadini over 60.

Dal prossimo ottobre e fino a maggio 2026, gli anziani residenti nel territorio circoscrizionale avranno la possibilità di partecipare a corsi di ginnastica dolce, nuoto, acquagym, yoga, teatro, cammino, esercizi di memoria, laboratori sull’alimentazione salutare e persino lettura interpretativa con l’originale percorso “Leggo, canto e ballo”.

Le attività

Le attività acquatiche si terranno nella rinnovata piscina Colletta, grazie alla collaborazione con le associazioni Cfs Ssd e Us Acli Torino. Ma il cartellone, in totale, comprende dieci percorsi diversi, realizzati anche con il contributo di realtà associative come Tékhné, L’Isola di Govi, Pantarei, Crearti, Safatletica, Auser Volontariato Torino e Lapolismile.

Iscrizioni al via

Le iscrizioni apriranno l’8 settembre al centro civico di corso Vercelli 15, con modalità e tariffe differenziate per ogni associazione. Il costo resta accessibile: mai superiore ai 70 euro per l’intero periodo. Tutte le informazioni aggiornate sono disponibili sul sito della Circoscrizione 7.

“Ringraziamo la fitta rete di associazioni che ogni anno collaborano con noi - sottolinea il presidente del centro civico, Luca Deri -, perché queste attività aiutano a contrastare l’isolamento degli over 60, offrendo occasioni di socialità e benessere con tariffe contenute. Oltre ai corsi, i cittadini possono contare anche sui tre centri d’incontro sempre aperti, in corso Belgio 91, corso Casale 212 e via Cuneo 6bis”. Entusiasti anche i coordinatori Silvio Sabatino e Nando D’Apice: “Ogni anno oltre 500 persone partecipano ad Arte & Sport: è un modo per condividere passioni e mantenersi attivi, sia nello sport che nella cultura”.