Gallerie d'Italia Torino: la prima domenica del mese l'ingresso è gratuito

Come ogni prima domenica del mese le Gallerie d’Italia, polo museale di Intesa Sanpaolo, sono visitabili gratuitamente il 7 settembre.
Alle Gallerie d’Italia di Torino ultimi giorni per visitare la mostra Carrie Mae Weems: The Heart of the Matter, dedicata all’artista di fama internazionale nota per le sue indagini fotografiche sui temi dell’identità culturale, del sessismo e dell’appartenenza di classe. La mostra è realizzata in collaborazione con Aperture, con la curatela di Sarah Meister, già capo del dipartimento di fotografia del MoMA di New York.
Il 7 settembre è anche l’ultimo giorno per ammirare la mostra Olivo Barbieri. Spazi Altri, a cura di Corrado Benigni. Uno sguardo sulla Cina attraverso le immagini del grande fotografo Olivo Barbieri realizzate in un arco temporale di trent’anni, che colgono le polarità e i contrasti di un Paese tra nette antitesi.
Dall’11 settembre al 7 ottobre 2025 aprirà al pubblico la nuova mostra Erik Kessels. Un’immagine, la più recente opera dell'artista visivo olandese Erik Kessels, un’installazione multimediale composta dalle oltre 60 mila immagini provenienti dall'Archivio Publifoto di Intesa Sanpaolo, trasformate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale per formare un'unica fotografia in continuo movimento. In attesa della grande mostra autunnale Jeff Wall. Photographs in programma dal 9 ottobre 2025 al 1° febbraio 2026 dedicata a uno dei più significativi e influenti artisti fotografici contemporanei, con la curatela di David Campany scrittore, critico d’arte e direttore creativo dell’International Center of Photography di New York.