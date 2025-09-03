Le Residenze Reali Sabaude diventano il palcoscenico di nuove fiabe del podcast "Fila a nanna"

L’offerta culturale di Abbonamento Musei si arricchisce con nuovi contenuti pensati per avvicinare sempre di più le famiglie e i più piccoli al patrimonio museale del territorio. Dopo il successo del Diario di Viaggio “A spasso con Abby e Musy” – uno strumento ludicodidattico ricco di giochi e attività, ideato per accompagnare i bambini alla scoperta dei musei in autonomia – e dei primi episodi del podcast Fila a nanna, lanciato tra il 2023 e il 2024 nell’ambito del format ideato da Fondazione TRG, arriva Sogni Reali tra le Residenze Sabaude. A partire da lunedì 8 settembre, saranno disponibili con due uscite alla settimana 14 nuovi episodi del podcast Fila a nanna, questa volta interamente dedicati alle Residenze Reali Sabaude.

Un’occasione per vivere attraverso l’immaginazione un viaggio tra storia, arte e bellezza, pensato per accompagnare il momento della buonanotte dei più piccoli. In collaborazione con Fondazione TRG e il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, i nuovi episodi sono stati ideati a partire dalle storie, dalle architetture e dai protagonisti delle singole Residenze Reali. A partire da una prima fiaba introduttiva, disponibile on line lunedì 8 settembre alle ore 21, che lega i 13 episodi, per ogni racconto la fantasia degli attori e delle attrici ha abbinato un “animale guida”, un custode che accompagna i bambini lungo la narrazione. Dalla volpe astuta al cavallo Favorito, dalla rana al cervo, passando per il cane, lo scoiattolo, la farfalla e molti altri: ogni creatura diventa voce e simbolo del luogo che rappresenta, rendendo l’ascolto un’esperienza immersiva e a misura di bambino. Una narrazione originale e coinvolgente che unisce fantasia, divulgazione e valorizzazione del patrimonio culturale, portando le Residenze Reali direttamente nelle case delle famiglie.

Grazie alla serie Fila a nanna - che, dal lancio nel marzo 2023, ha superato i 70.000 download con i primi 20 episodi dedicati a musei piemontesi - storie e personaggi si trasformano in racconti avvincenti per i più piccoli. Un modo innovativo e coinvolgente per avvicinare le nuove generazioni ai musei attraverso nuove forme di narrazione. In occasione della quinta edizione della Festa della Nascita – in programma domenica 14 settembre presso la Reggia di Venaria – Fondazione TRG proporrà una speciale lettura animata e teatralizzata dell’episodio dedicato proprio alla Reggia. L’appuntamento è fissato per le ore 16.30 presso la Fontana di Ercole, alla presenza di centinaia di famiglie dell’Area Metropolitana torinese invitate a partecipare insieme ai loro neonati.