Samuel dei Subsonica testimonial della serata Visionart al One di Torino

Al One, ex Rotonda del Valentino, giovedì 18 settembre va in scena Visionart con il dj set di Samuel dei Subsonica. Nato con la volontà di creare un concept estremamente elaborato, Visionart non è solo una “serata”, ma ogni evento è un vero e proprio progetto tematico unitario, con una narrativa o un'idea centrale che lega tutti i contenuti: dal tema, dai testi, dai visual, alla musica, alla grafica, alla comunicazione e naturalmente agli artisti ospitati.

Questa meticolosità nel costruire mondi concettuali coerenti rende ogni serata un'esperienza unica di ascolto profondo e stratificato, condensando tante informazioni e significati, giochi di parole, riferimenti culturali e doppi sensi.



Testimonial di Visionart è proprio Samuel che lo scorso anno ha pubblicato l'ultimo album insieme ai Subsonica, Realtà Aumentata. Ad Aprile 2025 è uscito il suo ultimo singolo "Il Sol Dell'Avvenire", remixato da producer e djs quali: Mario Più e Frankye Effe, Discoplex, (ino)2.