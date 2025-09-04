Maltempo a Bardonecchia, il governo riconosce lo stato d'emergenza

Il Consiglio dei ministri ha deciso oggi di prorogare per altri 12 mesi lo stato di emergenza a Bardonecchia, colpita il 30 giugno scorso da una violenta bomba d’acqua che ha causato gravi danni e la morte di una persona, travolta dal torrente in piena.

Il Governo ha inoltre stanziato 1,9 milioni di euro per proseguire i lavori di messa in sicurezza, in parte già avviati grazie ai fondi destinati dopo l’alluvione dell’agosto 2023.

Ad oggi, nel Comune di Bardonecchia, la Regione Piemonte ha autorizzato – attraverso il Dipartimento nazionale di Protezione Civile – 54 interventi per oltre 5 milioni di euro. Le nuove risorse serviranno per completare le opere di ripristino e protezione a seguito degli eventi estremi di fine giugno.

«Lo stanziamento di 1,9 milioni di euro rappresenta un primo segnale concreto e importante per supportare la comunità e avviare i necessari interventi di ripristino e messa in sicurezza. La collaborazione tra istituzioni, in queste circostanze, è fondamentale per dare risposte tempestive e tangibili ai cittadini colpiti – dichiarano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Protezione civile Marco Gabusi - Ringraziamo quindi il Governo, il Dipartimento nazionale di Protezione civile e il ministro Nello Musumeci per aver accolto la richiesta del Piemonte e riconosciuto lo stato di emergenza per Bardonecchia. Si tratta di un territorio fragile per cui è necessario lavorare a un piano di interventi strutturali che consentano di superare le emergenze».

«Fin dai primi momenti dopo l' esondazione del 30 giugno, avvenuta a meno di due anni distanza da quella del 13 agosto 2023 e che è costata la vita ad un nostro concittadino, la Regione Piemonte, con il Presidente Cirio e tutti gli assessori, ha fatto sentire la sua vicinanza a Bardonecchia – dichiara la sindaca Chiara Rossetti - Il giorno successivo all'evento, l'assessore Gabusi era con noi sul territorio per avere una prima stima dei nuovi danni al territorio. Da allora l'attenzione del presidente Cirio e dei suoi assessori è stata costante e preziosa per noi. La notizia di oggi è un'ulteriore conferma dell'impegno della Regione per la nostra cittadina. Sapere di poter contare su questo appoggio ci aiuta nel lavoro di pieno ritorno alla normalità, intrapreso da subito, dopo gli eventi di fine giugno, con un grande sforzo anche finanziario da parte del Comune. Sforzo, che ha consentito a Bardonecchia di vivere pienamente la stagione estiva, e che tuttora prosegue per rendere il territorio sempre più sicuro».