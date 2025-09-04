Morto Giorgio Armani, Giorgina di San Carlo: "Prima o poi tutti dobbiamo andarcene" [VIDEO]

È morto Giorgio Armani, il ricordo di Giorgina Siviero

Schietta, ironica e maestra di buon gusto. È questo in breve il ritratto di Giorgina Siviero, figura di spicco nel mondo della moda torinese e fondatrice della storica boutique "San Carlo dal 1973" di Torino.

Il commento

Ed anche oggi l'imprenditrice del fashion non ha perso i suoi modi diretti per commentare la morte di Giorgio Armani, tra le più grandi firme della moda nel mondo, che si è spento all'età di 91 anni.

In un reel su Facebook, alla voce fuori campo che le annuncia la scomparsa dello stilista, Siviero replica: "Prima o poi tutti dobbiamo andarcene", per poi aggiungere "Comunque mi dispiace".

Nel capoluogo piemontese la boutique di Giorgio Armani si trova in piazza San Carlo 145, a pochi metri da "San Carlo dal 1973".

Lo Russo: "Armani icona del Made in Italy"

A ricordare "Re Giorgio" con un tweet il sindaco Stefano Lo Russo: "Armani è stato autentica icona del Made in Italy. Il suo talento, la sua eleganza, la sua visione hanno reso la creatività italiana ammirata in tutto il mondo".

"Con la sua scomparsa perdiamo un vero maestro nel campo della moda, simbolo e orgoglio del nostro Paese" conclude il primo cittadino.