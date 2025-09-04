Squalificato per un anno il portiere 13enne aggredito dal padre di un avversario

Non potrà più fare ingresso sui campi da calcio per un anno il portiere 13enne che domenica scorsa è stato aggredito dal padre di un ragazzo della squadra avversaria. A stabilirlo il giudice sportivo secondo quale il giovane giocatore avrebbe scatenato la rissa che poi è degenerata con l’invasione di campo da parte dell’adulto.

Domenica a sfidarsi sul campo erano le squadre Under 14 di Csf Carmagnola e Volpiano Pianese, sul campo del Paradiso Collegno durante una delle gare del Torneo Super Oscar. Alla fine della partita, sembra che un calciatore carmagnolese abbia iniziato a esultare, suscitando la rabbia del portiere avversario.

Traumi e frattura

I due 13enni sono arrivati alle mani, ma mentre genitori e dirigenti cercavano di dividerli è intervenuto il padre del ragazzo del Carmagnola. Quest'ultimo ha scavalcato la recinzione e ha aggredito il portiere del Volpiano. Il giovane, una volta liberato dalla furia del genitore, è stato trasportato all’ospedale Martini. Ha riportato una frattura del malleolo e diversi traumi.

Il giovane calciatore non potrà più essere schierato fino a settembre 2026.



