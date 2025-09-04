Chivasso, al via gli sgomberi nelle aree circostanti la stazione ferroviaria

Il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Donato Cafagna, ha esaminato stamane la situazione di degrado esistente nel contesto urbano della stazione ferroviaria di Chivasso.

Hanno partecipato alla riunione con il Questore ed i Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il Sindaco di Chivasso, la Vice Dirigente del Compartimento della Polizia Ferroviaria e i rappresentanti della società FS Security.

Ad esito della riunione, è stato disposto il rafforzamento di coordinati servizi di vigilanza, prevenzione e controllo del territorio nelle aree urbane e nei parchi pubblici circostanti alla stazione maggiormente interessati dai fenomeni di degrado - per lo più riconducibili a persone senza fissa dimora, anche provenienti da altri contesti territoriali - e da situazioni di trascuratezza nella manutenzione di alcuni immobili, già in uso per le esigenze connesse alla gestione del traffico ferroviario.

Nella giornata di domani sarà effettuato lo sgombero dei locali posti nel compendio della stazione, utilizzati abusivamente specie nelle ore serali e notturne.

Inoltre, la società FS Security si è impegnata a provvedere con la massima celerità alla messa in sicurezza degli immobili in disuso e ad interdire i varchi che consentono un ingresso abusivo.

Sulle stesse aree, infine, il Prefetto istituirà con ordinanza una zona a vigilanza rafforzata, per fornire alle Forze di Polizia e alla Polizia Municipale lo strumento dell’allontanamento di persone con precedenti per reati contro la persona, contro il patrimonio e di spaccio di stupefacenti, e che rappresentino un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.