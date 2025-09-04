Nitto Atp Finals, al via il percorso ‘Tennis in Città’

Manca meno di due mesi alla quinta edizione torinese delle Nitto Atp Finals, in programma all’Inalpi Arena dal 9 al 16 novembre, e la città si prepara con una serie di eventi collaterali che porteranno il tennis nelle piazze e nei parchi più noti di Torino.

L’iniziativa ‘Tennis in Città’, organizzata dalla Federazione Italiana Tennis e Padel (Fitp) in collaborazione con la Città di Torino, la Regione Piemonte e l’Ufficio Scolastico Regionale, prenderà il via venerdì 5 settembre da Piazzale Grande Torino, lo spazio che durante il torneo accoglie il pubblico diretto all’Inalpi Arena e al Fan Village. Qui, fino a domenica 7 settembre, sarà possibile cimentarsi con il minitennis e il tennistavolo, sotto la guida degli insegnanti dell’Istituto Superiore di Formazione ‘Roberto Lombardi’.

La manifestazione prevede otto tappe, che nei fine settimana accompagneranno la città fino all’inizio del torneo, offrendo ai torinesi la possibilità di vivere l’energia e l’entusiasmo delle Nitto Atp Finals in anticipo.

Calendario delle tappe 2025:

Piazzale Grande Torino: 5-7 settembre

Piazza Castello: 12-14 settembre (insieme a Tennis and Friends)

Piazza Arbarello: 19-21 settembre

Parco Peccei: 26-28 settembre

Piazza Vittorio Veneto: 3-5 ottobre

Parco Ruffini: 10-12 ottobre

Parco Dora: 17-19 ottobre

Piazzale Piemonte – Grattacielo Regione Piemonte: 24-26 ottobre

Gli eventi rappresentano un’opportunità per tutti gli appassionati di tennis, dai principianti ai più esperti, di avvicinarsi alle discipline della racchetta e partecipare a un percorso di avvicinamento al “Torneo dei Campioni”.