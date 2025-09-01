Dalla scherma alla danza, dal calcio agli scacchi: Chivasso diventa incubatore di passioni con “Sportkultur”

Dalla scherma alla danza classica, dal calcio al teatro, dagli scacchi alla fotografia, con circa 50 associazioni sportive e culturali, anche quest’anno promette di essere un vero incubatore di passioni la manifestazione “Sportkultur”, promossa per domenica 14 settembre nel centro storico di Chivasso.

La giornata di orientamento sportivo e culturale, oltre ad essere una vetrina per le sigle coinvolte, in questa edizione si arricchisce di una caccia al tesoro per i più giovani, dalle ore 9 alle 16. In serata invece, alle ore 21, piazza Dalla Chiesa farà da cornice al concerto dal vivo “Un saluto all’estate” con gli Spassofonia e i Killer Karma che suoneranno cover e brani inediti, con la coreografia di alcune associazioni di danza e ginnastica artistica.

“Passiamo il testimone alla stagione autunnale nel migliore dei modi – ha commentato il sindaco Claudio Castello – con un evento che apre ai nostri giovani scenari culturali, artistici e sportivi per investire in modo sano il proprio tempo libero, seguendo le proprie inclinazioni, a volte nascoste. In questo senso, l’offerta delle associazioni chivassesi è ottima e varia, rappresentando per la città un patrimonio di risorse da sostenere e promuovere”.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questa terza edizione di Sportkultur – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Gianluca Vitale – Nata all’interno dei festeggiamenti patronali dedicati al Beato Angelo Carletti, oggi la manifestazione ha conquistato un’identità propria, diventando un appuntamento atteso non solo dalle tantissime associazioni che aderiscono sempre con grande entusiasmo perché trovano un’importante occasione di visibilità e promozione ma anche dalle migliaia di cittadini che possono guardare, scoprire e scegliere le tantissime attività proposte e avvicinarsi a discipline nuove e diverse.

È proprio questo lo spirito che ci guida: creare occasioni di incontro e di crescita tra il mondo del terzo settore, con le sue variegate offerte, e le nostre comunità. Un binomio capace di rafforzare il tessuto sociale e culturale della nostra città dove le famiglie con bambini, adulti e anziani possono arricchire e impreziosire il loro tempo e le loro esperienze con le varie attività offerte dalle associazioni che siano esse sportive o culturali. Tutto questo e tanto altro – ha concluso il componente della Giunta Castello - è SportKultur!”.