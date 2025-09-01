Neri Marcorè, Umberto Galimberti e Pablo Trincia al Circolo della Stampa Sporting per la rassegna "Set in scena"

Dal 12 al 14 settembre lo storico Campo Stadio del Circolo della Stampa Sporting si trasforma ancora una volta nell'anfiteatro dedicato alla quinta edizione di Set in scena, la kermesse di musica, teatro e spettacolo firmata dalla direzione artistica di Neri Marcorè.

Da cinque anni, ormai, l’appuntamento va a chiudere la stagione estiva del Circolo della Stampa Sporting con tre serate all’aperto sotto le luci del Campo Stadio.

Il programma

A inaugurare l’apertura della rassegna, venerdì 12 settembre alle ore 21, sarà anche quest’anno il direttore artistico della rassegna Neri Marcorè: nel concerto “Doppia coppia” in un’inedita formazione composta dall’inseparabile amico Domenico Mariorenzi, polistrumentista, Anaïs Drago, violinista, e Chiara Di Benedetto, violoncellista, l’artista propone una reinterpretazione di canzoni note e meno note per una colonna sonora da scoprire o i cui riconoscersi.

Sabato 13 settembre sarà la volta del filosofo, sociologo e psicoanalista Umberto Galimberti in un incontro sul tema “Il bene e il male. Educare le giovani generazioni” che discute l'importanza dell'educazione emotiva per insegnare ai giovani a distinguere tra bene e male attraverso l'empatia e il sentimento, anziché l'apprendimento della sola ragione. A chiudere, domenica 14 settembre, il giornalista e podcaster Pablo Trincia guiderà il pubblico in una riflessione sul senso del sacrificio attraverso la lettura di “Open”, l’autobiografia‐cult di Andre Agassi, portando in scena il travaglio interiore di un campione che, pur odiando il tennis, non può smettere di giocare.

Per info: www.mailticket.it