Rosa Chemical su Phica.net: “Nel sesso non ho tabù, ma senza consenso non c’è libertà” [VIDEO]

L'artista Rosa Chemical torna nella sua Grugliasco per l'inaugurazione della grande opera di rigenerazione urbana realizzata insieme ad Edoardo Bansone sui muri dell'azienda Oma.

Si tratta di un’impresa metalmeccanica specializzata nello stampaggio e nell'assemblaggio di particolari in lamiera per il settore automotive, destinati a vetture di alta gamma. Il muro perimetrale della fabbrica, situato in Borgata Lesna in via Grandi, era da tempo oggetto di degrado e vandalismo. Per questo si è deciso di intervenire per dare un nuovo volto a questo angolo di città.

L'opera "Cura"

ll rapper e cantautore, il cui vero nome è Manuel Rocati, insieme all’amico artista Bansone ha realizzato l’opera “Cura”, un intervento su larga scala lungo 200 metri e alto cinque, utlizzando le dominanti blu presenti nel logo dell’azienda che ha messo a disposizione il muro e finanziato l’opera attraverso l’acquisto di materiali.

Un'opera che vuole essere un'azione silenziosa, ma necessaria: prendersi cura di ciò che spesso viene ignorato. Non aggiunge caos, non impone narrazioni: accompagna il paesaggio urbano con equilibrio e misura.

La passione per i graffiti

Una passione, quella per i graffiti, nata con la sua crew di Torino che poi lo ha portato ad avvicinarsi alla musica. Il rapper e cantautore Manuel Rocati ha poi parlato del nuovo negozio “Piediny”, che aprirà a Torino tra circa un mese. L’artista, nato a Voghera, ma vissuto tra Rivoli, Alpignano e Grugliasco ha commentato le recenti vicende legate a Phica.net e Mia moglie: "Non ho tabù nel sesso, ma il consenso è una linea, che non è sottile, da non superare".

Per Edoardo Bansone l’opera rappresenta un’azione simile a “raccogliere una carta sporca per terra. Il nome Cura, racchiude tutto il suo significato".

"Esempi virtuosi"

“Esempi virtuosi - commenta il sindaco di Grugliasco, Emanuele Gaito -, che testimoniano l'importanza del “saper essere presenti” in una comunità, che è differente dal semplice “trovarsi” in un territorio piuttosto che in un altro".

"Siamo orgogliosi di aver preso parte a questo progetto e di aver contribuito, nel nostro piccolo, a portare arte e colore alla città di Grugliasco - commentano Girolamo e Francesco Pepe, rispettivamente presidente e consigliere di Oma spa - Crediamo che iniziative come questa rafforzino il legame tra imprese, istituzioni e cittadini, rendendo il territorio un luogo più accogliente e vivo per tutti”.