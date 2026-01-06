Rissa sul campo da calcio di Collegno, arrivano due Daspo per i genitori degli atleti coinvolti

Emessi due Daspo per la lite avvenuta la sera del 31 agosto 2025 presso il campo sportivo “Paradiso” di Collegno.

Al termine dell’incontro tra "CFS Carmagnola e GSD Volpiano” under 14, valido per la qualificazione al quarto di finale del torneo “Super Oscar Memorial”, due giocatori minorenni avevano cominciato a litigare e in seguito erano intervenuti nel campo di gioco i padri dei due atleti. Uno di essi dopo aver scavalcato la rete divisoria degli spalti e l’altro già presente in campo in quanto Dirigente della Società calcistica “GSD Volpiano”.

A pagarne le conseguenze con lesioni personali erano stati i due giovani atleti coinvolti. Le condotte violente erano già state sanzionate dalla giustizia sportiva con un anno di squalifica alle parti interessate. Nei giorni scorsi, la Questura di Torino ha emesso due provvedimenti D.A.SPO. di divieto di accesso a tutti gli impianti sportivi calcistici, nei confronti dei genitori coinvolti nella rissa, rispettivamente per 1 anno e 2 anni.

