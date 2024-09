Muffa e pioggia dentro i centri d’incontro Campiglia e Stampalia: “Si intervenga per ridare dignità a questi luoghi" [FOTO]

Muffa e pioggia che cade all’interno dei centri d’incontro della Circoscrizione 5. È la situazione denunciata dal vicepresidente della Cinque Antonio Cuzzilla e posta all’attenzione dell’amministrazione.

"Centri rilevanti per le periferie"

“Non può una città come Torino - ha scritto Cuzzilla - che ospita eventi straordinari e importanti per la città, mettere a disposizione dei suoi cittadini e dei nostri anziani locali in queste condizioni. Si tratta di realtà che hanno un'importanza rilevante per le periferie con una grande funzionalità sociale e ludica. Luoghi dove i nostri anziani si ritrovano e passano delle giornate spensierate.” Le piogge dell'estate non hanno aiutato

Le piogge di quest’estate non hanno aiutato a risolvere la situazione. Nei centri di incontro in Piazza Stampalia e Campiglia, come si può vedere dalla documentazione fotografica, si notano porzioni di pareti ammuffite.

"Sono rimasto molto contento di vedere su Instagram il nostro sindaco Lo Russo presente presso il centro di incontro Campiglia e sono convinto che avrà notato la situazione in cui tale centro si trova. lo spero che il nostro sindaco dia una risposta chiara e forte - è l’appello di Cuzzilla - anche per questi centri a cui, con grande fatica, stiamo cercando di dare la giusta importanza insieme al presidente Enrico Crescimanno e alla giunta. Come circoscrizione siamo pronti a fare la nostra parte”.

La richiesta di intervento