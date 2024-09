Beinasco mette la sicurezza al primo posto: installate dieci nuove telecamere

Beinasco mette la sicurezza al primo posto, varando un nuovo piano che trova attuazione in questi giorni: partendo dalla frazione di Borgaretto, al confine con Nichelino, si sta completando l’installazione di una decina di nuove telecamere, che copriranno più della metà dei varchi di accesso al territorio comunale.

"Combattere criminalità e abbandono dei rifiuti"

"Una misura per combattere criminalità, abbandono di rifiuti e vandalismo e per reprimere fenomeni deplorevoli come la prostituzione. Stiamo lavorando per arrivare presto a coprire la totalità dei varchi cittadini", ha spiegato il sindaco Daniel Cannati.