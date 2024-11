All Blacks-mania, cresce l'attesa per Italia-Nuova Zelanda: i fenomeni del rugby sono arrivati in città

Cresce la febbre da Italia-Nuova Zelanda del rugby. A cinque giorni dall'amichevole di rugby che si terrà all'Allianz stadium, avvistato in una via del centro di Torino il bus dei colossi neozelandesi, vera attrazione globale per chi ama la palla ovale, ma anche per i semplici appassionati.



Il bus davanti a un hotel del centro

Il pullman, che mostra in bella vista il simbolo della squadra All Blacks, era parcheggiato di fronte all'hotel NH Centro di corso Vittorio, in attesa che i super-atleti uscissero dalle loro stanze per mettersi in viaggio.



Saranno giornate di allenamenti (e non solo), prima che sabato lo stadio che abitualmente ospita la Juventus per le sue partite casalinghe sostituirà le porte con le famose H.



La conclusione delle Autumn Nations Series

Sarà una grande sfida, quella contro i "tutti neri", che concluderà la serie di tre incontri delle Autumn Nations Series. I test match hanno visto gli azzurri confrontarsi già contro l'Argentina - sul campo di Udine - riportando una pesante sconfitta per 50-18, ma gli uomini di Gonzalo Quesada si sono rifatti domenica scorsa, a Genova, rimontando 20-17 contro la Georgia. Ora il gran finale, per una gara che è già storia per il semplice fatto di disputarsi, sperando che l'Italia possa recuperare tra gli infortunati almeno il talento di Ange Capuozzo, rimasto fuori con la Georgia.