Centro | 08 settembre 2025, 16:14

Lunghe code sotto i portici di via Roma per il nuovo attesissimo Swatch

L'orologio disponibile solo oggi. E chi voleva acquistarlo è arrivato all'alba con sedie e tavoli

Lunghe code in via Roma

Dopo mesi di attesa, i collezionisti torinesi sono tornati in coda davanti al negozio Swatch di via Roma. Il motivo? L’arrivo del secondo Mission To Earthphase - Moonshine Gold, orologio in edizione limitata frutto della collaborazione tra Omega e Swatch, disponibile soltanto oggi, lunedì 8 settembre 2025. Giorno successivo al plenilunio, nei negozi Swatch selezionati. 

Da questa notte...

Già nella notte i primi appassionati si sono presentati con sedie e tavolini per conquistarsi un posto in fila, mentre al mattino la coda si allungava fino a piazza Carlo Felice. Un centinaio le persone pronte a spendere 385 euro per aggiudicarsi l'orologio che sta facendo impazzire i collezionisti di tutto il mondo.

Come è fatto

Mission To Earthphase - Moonshine Gold di settembre ha un’interpretazione sorprendente, grazie al simpatico omaggio alla Luna del raccolto o del grano, che racchiude un messaggio più profondo: l'immaginazione, come i chicchi di popcorn, alle giuste condizioni può esplodere in qualcosa di straordinario. 

Ma andiamo nei dettagli. L’orologio, con cassa e pulsanti in Bioceramic blu navy e cinturino in caucciù abbinato, ha dettagli incredibili. Sul quadrante, alle ore 10, compare un indicatore della “fase terrestre” che mostra la Terra illuminata di blu sotto luce ultravioletta, accanto a Snoopy e Woodstock che la osservano dalla Luna. A ore 2 un secondo indicatore riporta le fasi lunari, con due lune piene rivestite in Moonshine Gold di Omega: una nello stile inconfondibile del beagle dei Peanuts, l’altra decorata con un motivo a popcorn.

Anche il copribatteria è ispirato alla Terra, mentre un messaggio segreto compare soltanto con la luce Uv. Una serie di particolarità che, unite alla rarità del pezzo spiegano la febbre da collezionisti.


 

Philippe Versienti

