Anche quest’anno riprendono i corsi di teatro di Santibriganti Teatro e Teatranza Artedrama, che dal 1987 formano attori, registi, tecnici ed esperti dello spettacolo, dando vita a compagnie professionali e amatoriali.

Dal 22 al 24 settembre le presentazioni dei corsi, che partiranno dal mese di ottobre a Moncalieri, Settimo Torinese e Caraglio (CN). Bambini, ragazzi e adulti potranno così scoprire il teatro, grazie al lavoro svolto da professionisti appassionati, guidati dalla storica direzione artistica di Maurizio Bàbuin. Corsi che faranno crescere, vivere e amare un’arte senza tempo e, soprattutto in un periodo storico così difficile, necessaria a capire il mondo, a riflettere a sentirsi liberi.

Caratteristica principale dei corsi FARE TEATRO di Santibriganti Teatro e Teatranza Artedrama è la scelta dei docenti: professionisti provenienti non solo dalla compagnia Santibriganti, ma anche da varie esperienze professionali e quindi portatori di diverse metodologie che permetteranno a chi frequenta, di sperimentare diversi approcci alla recitazione e al "gioco del teatro”.

Non esiste infatti una sola verità nella formazione teatrale: tutte sono valide e tutte sono confutabili, ma se, in quanto allievo, apprendo metodi diversi, sviluppo un bagaglio delle mie conoscenze più ampio e aumento le possibilità di divertimento.

Per l’anno 2025/2026 il programma prevede:

𝐂𝐨𝐫𝐬𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐛𝐚𝐦𝐛𝐢𝐧𝐞 𝐞 𝐛𝐚𝐦𝐛𝐢𝐧𝐢

Un corso teatrale dove si gioca, si cresce e si inizia il percorso verso la consapevolezza del sé, senza competizione. Un’occasione per socializzare e potenziare le capacità espressive e relazionali.

𝐂𝐨𝐫𝐬𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐚𝐠𝐚𝐳𝐳𝐞 𝐞 𝐫𝐚𝐠𝐚𝐳𝐳𝐢

Un percorso formativo su misura per adolescenti, dove il Teatro e l’arte dell’attore diventano strumenti di espressione, scoperta e crescita personale in periodo delicato e che necessita di particolare attenzione.

𝐂𝐨𝐫𝐬𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐚𝐝𝐮𝐥𝐭𝐞 𝐞 𝐚𝐝𝐮𝐥𝐭𝐢

Un corso vivace e coinvolgente per scoprire l’arte del teatro, tra gioco, impegno e passione. Verranno insegnati tecniche e stili interpretativi con attori e registi esperti che faranno vivere un’esperienza formativa preziosa sul palco e nella vita.

Gli incontri di presentazione dei corsi si terranno nei seguenti giorni:

𝐒𝐄𝐓𝐓𝐈𝐌𝐎 𝐓𝐎𝐑𝐈𝐍𝐄𝐒𝐄

Unitre, Via Buonarroti 8/C

𝐋𝐔𝐍𝐄𝐃𝐈' 𝟐𝟐 𝐒𝐄𝐓𝐓𝐄𝐌𝐁𝐑𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟓

ore 18.30 presentazione corsi bambini e ragazzi

ore 20.30 presentazione corsi adulti

𝐂𝐀𝐑𝐀𝐆𝐋𝐈𝐎 (CN)

Teatro Civico, Via Roma 122

𝐌𝐀𝐑𝐓𝐄𝐃𝐈' 𝟐𝟑 𝐒𝐄𝐓𝐓𝐄𝐌𝐁𝐑𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟓

ore 18.30 presentazione corsi bambini e ragazzi

ore 20.30 presentazione corsi adulti

𝐌𝐎𝐍𝐂𝐀𝐋𝐈𝐄𝐑𝐈

Teatranza, Via Palestro 9

𝐌𝐄𝐑𝐂𝐎𝐋𝐄𝐃𝐈' 𝟐𝟒 𝐒𝐄𝐓𝐓𝐄𝐌𝐁𝐑𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟓

ore 18.30 presentazione corsi bambini e ragazzi

ore 20.30 presentazione corsi adulti

E da gennaio 2026 ripartiranno i 𝐂𝐨𝐫𝐬𝐢 𝐝𝐢 𝐈𝐦𝐩𝐫𝐨𝐯𝐯𝐢𝐬𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐓𝐞𝐚𝐭𝐫𝐚𝐥𝐞, in collaborazione con 𝐐𝐮𝐢𝐧𝐭𝐚𝐓𝐢𝐧𝐭𝐚.