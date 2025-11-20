Elvira Salonia in mostra alla Giardiniera Reale con “Le voci del mare, l’arte per l’ambiente”

Artista siciliana recentemente premiata nell’ambito dell’evento “Donne che creano spazio”, su iniziativa della Consulta femminile comunale di Ragusa in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità, le opere di Elvira Salonia, già celebrata in mostre istituzionali, saranno esposte a Torino.

All’interno dell’edificio ottocentesco della Giardiniera Reale di Corso San Maurizio n.6, sede del circolo degli artisti della città, l’autrice porta il suo messaggio ecologista a favore

dell’ambiente. Dieci opere tratteggiano realtà marine incontaminate, prese a prestito dai ricordi d’infanzia, atmosfere e memorie portate in mostra che tratteggiano la forte sensibilità di Salonia.



Il titolo “Le voci del mare” contempla una mostra in cui scenari marini appaiono nella loro veste incontaminata, senza la presenza di bagnanti, a tal proposito Salonia aggiunge: «Osservare il mare, i suoi orizzonti, il suo confondersi nel cielo e poi cercare di ricreare questa meraviglia sulla tela è sempre stato ed è per me motivo di serenità e riflessione, oltre che traduzione diretta e pura delle mie emozioni e dei miei sentimenti con il desiderio di trasmettere le stesse sensazioni a chi si sofferma a guardare le opere».

Le opere saranno visibili dal 25 novembre al 2 dicembre.