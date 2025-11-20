 / Cultura e spettacoli

Letture delle opere di Alice Munro ai Giardini Sambuy per il Festival Contemporanea

Domenica 23 novembre

Per il secondo anno, il festival biellese Contemporanea. Parole e storie di donne contribuisce ad arricchire il programma OFF de L’Eredità delle Donne, manifestazione dedicata all’empowerment femminile. Domenica 23 novembre, l’appuntamento è alle 14,30 al gazebo dei Giardini Sambuy di Torino (piazza Carlo Felice), riaperto lo scorso settembre dopo otto anni: un luogo dove il verde incontra la cultura, per promuovere il valore del sapere condiviso e del benessere collettivo.

Il tema di quest’anno è IF – Intelligenze Femminili, capaci di creare visione, custodire la realtà e guidare gli eccessi della contemporaneità: a partire da questa suggestione, l’incontro, organizzato in collaborazione con Giardino Forbito, prevede un pomeriggio per immergersi nella scrittura limpida e profonda di Alice Munro, attraverso la lettura dei suoi racconti più iconici. Un viaggio nelle pieghe dell’animo umano per scoprire quei momenti di crisi, consapevolezza e trasformazione che segnano la vita dei suoi personaggi — soprattutto delle donne. Le letture sono a cura di Barbara Masoni e Maria Laura Colmegna.

L’accesso è libero fino a un massimo di cinquanta persone; per informazioni contemporanea.biella@gmail.com


 

