20 novembre 2025

Al Cap10100, una serata per ricordare Luca Bergia storico batterista dei Marlene Kuntz

Mercoledì 17 dicembre

In occasione dell’uscita dell’album “Nuovi colori” di Luca Bergia e Stefano Guzzetti, Ala Bianca, Doc Live, Doc Music, Kashmir e CAP10100 annunciano che mercoledì 17 dicembre alle ore 21 al CAP10100 di Torino (Corso Moncalieri, 18) si terrà “UNA SERATA PER LUCA” per ricordare e omaggiare lo storico batterista dei Marlene Kuntz scomparso nel 2023. 

 Insieme ai compagni di viaggio di una vita, Marlene Kuntz, a ricordare e omaggiare Luca tanti amici: Damir Ivic, Gianni Maroccolo, Roberto Gaia, Bernardo Grillo e Leo Colonnelli, Luca Vicio Vicini, Giorgio Prette, L’Aura, NicoNote e altri ospiti in via di definizione. 

Durante la serata, verrà fatto ascoltare in anteprima il disco “Nuovi colori”, in uscita per Al-Kemi Records/Ala Bianca il 18 dicembre 2025 (pre-save), con la partecipazione di Samuel, L'Aura, Beatrice Antolini e Priestess. A seguire, vari momenti musicali che termineranno con il dj set a cura di NicoNote. Il ricavato della serata, oltre alla parziale copertura dei costi di produzione, sarà destinato a una donazione benefica.

“La risultante di questo disco è uno spazio-tempo sonoro eccitante – aveva scritto Luca Bergia in una mail alla discografica – Melodie che si muovono in uno spazio indefinito, suoni che sono materia decodificata dalla mente e dal corpo che li asseconda. I testi dei brani seguono le sensazioni che ognuno degli ospiti sentiva in quel momento critico. Una sensazione di respiro e spazialità inedita dove gli stimoli sorprendendo i sensi dell’ascoltare, trascinandoli in un inedito viaggio immersivo fatto di Nuovi Colori sonori”. 

comunicato stampa

