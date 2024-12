Moncalieri fa i conti con i topi d'auto e i furti nei locali

A Moncalieri non ci sono solo le cose belle di Natale in luce, il videomapping e lo show andato in scena lo scorso weekend nel centro storico. I carabinieri nei giorni scorsi hanno arrestato tre minorenni per furto in un supermarket e nuovi episodi di cronaca si sono registrati nelle ultime ore.

Topi d'auto in azione

Sono due le vetture che sono state visitate dai cosiddetti 'topi d'auto', che hanno portato via in un caso uno zaino e nell'altro un borsello, entrambi contenenti oggetti personali ma soprattutto il portafoglio. Torna quindi più che mai d'attualità l'invito a non lasciare nulla di incustodito ma ben visibile dentro una vettura, comprese quelle lasciate nei parcheggi dei centri commerciali, perché può bastare poco per catturare l'attenzione di qualche balordo.

Furto in un noto locale

Dopo le spaccate di qualche giorno fa in centro storico, nella notte tra lunedì e martedì i ladri hanno fatto visita a Il Ponte Vecchio di Moncalieri: il noto locale ha subito più danni di quanto i malintenzionati siano riusciti a portare via, visto che secondo i titolari il bottino è stato piuttosto misero: il fondo cassa e poco altro.

Su quanto avvenuto ora indagano i carabinieri, che sperano di recuperare indizi utili dalla visione delle telecamere della zona di via Garibaldi, oltre a quelle del ristorante.