BPER Banca torna a Cheese per sostenere gli espositori: "Il territorio è il nostro elemento fondante" [VIDEO]

BPER Banca è main sponsor dell’edizione 2025 di Cheese, la grande rassegna internazionale dedicata ai formaggi a latte crudo organizzata da Slow Food, che si svolgerà a Bra dal 19 al 22 settembre. La partnership consolidata con Slow Food si arricchirà quest’anno di un’offerta studiata appositamente per favorire la partecipazione alla manifestazione dei numerosi espositori attesi a Bra, a cui BPER dedicherà prodotti e servizi bancari specifici e a condizioni di favore.

Sostenibilità e ambiente al centro

Con Cheese BPER Banca sostiene un grande progetto che richiama l’attenzione di un pubblico vastissimo ai valori della sostenibilità, dell’ambiente, della cura della persona e di un autentico spirito di impresa che unisce benessere economico e qualità della vita. Con l’ormai storica partecipazione ad una rassegna che rappresenta una vetrina eccezionale per un territorio di cui è un volano importantissimo per la crescita culturale, commerciale e turistica, il Gruppo ribadisce inoltre la sua forte attenzione ad una regione strategica dove attualmente è presente con una rete composta da oltre 70 sportelli e diversi centri specializzati nel corporate e nel private banking.

Inoltre, nei giorni della fiera, BPER Banca aspetterà i propri clienti e tutti i visitatori della manifestazione nello spazio allestito di fronte alla filiale braidese, in via Principi di Piemonte, con degustazioni e tante novità per le famiglie e le imprese artigiane.

"Appuntamento dal valore speciale"

"Si tratta di un appuntamento che ha un valore speciale - ha dichiarato Rosalia Spagnarisi, Responsabile territoriale Corporate Liguria Piemonte Bper Banca - Il territorio resta l'elemento fondante del nostro modo di fare banca, nonostante siamo diventati una grande banca in termini di dimensioni. Per noi stare vicino alle famiglie, alle imprese e alle comunità ci permette di erogare valore non solo economico ma anche culturale e sociale. E Cheese è tutto questo: ci permette di valorizzare le eccellenze del territorio, di dare voce al settore dell'agricoltura e di parlare di tematiche imprescindibili come la sostenibilità e il consumo responsabile".

"Per la prima volta - ha spiegato - abbiamo deciso di redigere un'offerta di prodotti e servizi finanziari che agevoleranno gli espositori ma potranno anche stare vicino a loro in tutti i progetti legati alla sostenibilità, all'innovazione tecnologica e alla ricerca delle buone pratiche produttive. Ringrazio Slow Food che porta avanti da tempo valori legati all'attenzione per la qualità, al rispetto per l'ambiente e la salute, tutti concetti che condividiamo e cerchiamo di portare avanti nell'erogazione del credito".