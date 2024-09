Basilica Mauriziana: sui ponteggi dei cantieri per ammirare il “Trionfo della Croce”

Come già annunciato a fine luglio, il cantiere di restauro della Basilica Mauriziana apre ora le porte al pubblico.





La FOM – Fondazione Ordine Mauriziano organizza per il 21-22 e 28-29 settembre, delle visite guidate in esclusiva alla cupola che hanno già registrato il sold out.



La visita consentirà di salire su un ponteggio per ammirare eccezionalmente da vicino il dipinto murale raffigurante il “Trionfo della Croce” realizzato nel 1858-59 da Paolo Emilio Morgari, a celebrazione dei Santi Maurizio e Lazzaro, a cui la Basilica è intitolata.





La Basilica, uno dei beni mauriziani ad oggi meno conosciuti, è attualmente oggetto di operazioni studio e di messa in sicurezza preliminari al prossimo restauro della cupola e del tamburo dell’aula, che con il loro avanzato e grave stato di degrado impediscono l’accesso al pubblico nella Basilica. A ponteggio montato, è ora in corso una dettagliata campagna di saggi stratigrafici sugli stucchi e sugli intonaci per individuare le cromie originarie, gli strati manutentivi, le ridipinture ed eventuali altre sostanze soprammesse. Dal mese di novembre, con l’avvio dei veri e propri interventi di restauro degli intonaci, delle decorazioni, dei serramenti e dell’impianto elettrico e di illuminazione, la Basilica non sarà più accessibile fino alla conclusione dei lavori.

PASSEPARTOUT

“Passepartout” è il nome delle visite guidate straordinarie in programma da due anni alla Palazzina di Caccia di Stupinigi alla (ri)scoperta degli spazi segreti, normalmente chiusi al pubblico. Alla Basilica Mauriziana, in occasione del cantiere di restauro e dell’allestimento del ponteggio che consente di vedere lo spazio da un altro punto di vista, la FOM ha organizzato un appuntamento speciale di “Passepartout” il 21 e 22 settembre, giorno dedicato a San Maurizio e il 28-29 settembre in occasione delle GEP – Giornate Europee del Patrimonio.

Il percorso permette di raggiungere la cupola, visibile normalmente solo dal basso. La cupola si eleva per circa 40 metri e venne edificata sul finire del Seicento su progetto dell’architetto luganese Antonio Bettino ed ultimata a metà dell’Ottocento. Importante fonte di luce sono le otto finestre ricavate nel tamburo della cupola e intervallate da coppie di lesene. Oggetto specifico della visita sull’alto ponteggio saranno le decorazioni interessate dal cantiere conoscitivo e dal futuro restauro. La salita alla cupola consentirà di vedere da vicino lo straordinario apparato decorativo composto da dipinti murali e stucchi dipinti, opera di Paolo Emilio Morgari, pittore che lavorò insieme al fratello Rodolfo nella Basilica e in altri cantieri della corte sabauda. Nei pennacchi, posti tra i quattro archi, si trovano invece le immagini di Amedeo IX e Umberto III, i due Beati Sabaudi e i santi Maurizio e Lazzaro, opera di Francesco Gonin.

Per info: stupinigi@info.<wbr></wbr>ordinemauriziano.it; www.ordinemauriziano.it