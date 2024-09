Il bar ristorante era frequentato da pregiudicati e persone pericolose, scatta la chiusura per 15 giorni

Il Questore di Torino ha sospeso per 15 giorni, ai sensi dell’art. 100 TULPS, la licenza di un ristorante caffetteria di Corso Vercelli, con contestuale chiusura dell’esercizio.

Il provvedimento nasce dai controlli effettuati nelle scorse settimane dai poliziotti dal Commissariato di Polizia Dora Vanchiglia, che hanno messo in luce l’abituale e significativa presenza all’interno del locale di persone pregiudicate e/o pericolose e, soprattutto in orario notturno, l’avvento di numerosi soggetti che hanno dato vita anche ad episodi di violenza.

In un caso, a fine agosto, si è registrata una rissa ad opera di un cospicuo numero di avventori, culminata con l’arresto di un giovane ivoriano per resistenza e lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale; nella circostanza, 4 poliziotti rimanevano lievemente feriti.

Appena qualche settimana prima, a seguito di un litigio iniziato all’interno del ristorante, un altro cittadino straniero riportava contusioni multiple con prognosi di 7 giorni.

Inoltre, in occasione di almeno 5 controlli condotti all’interno dell’esercizio commerciale sono stati identificati avventori gravati da precedenti di natura penale e/o di polizia per reati contro la persona, la fede pubblica, violazioni al Codice della Strada. Durante un controllo effettuato a fine agosto dalla Polizia Locale e dalla Guardia di Finanza, sono state, altresì, riscontrate diverse carenze igienico sanitarie, la mancanza del listino prezzi e la mancata trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Pertanto, in considerazione della significativa e non casuale presenza nell’esercizio, peraltro inserito in un contesto territoriale già particolarmente sensibile sotto il profilo della sicurezza, di persone arrecanti una reiterata e persistente turbativa all’ordine pubblico, il Questore ha adottato il provvedimento di sospensione della licenza di attività di somministrazione di alimenti e bevande per 15 giorni, che decorrono da ieri, mercoledì 11 settembre.