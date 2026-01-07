Litiga col fidanzato e tenta di lanciarsi nel vuoto dal tetto: salvata dai carabinieri

Aveva deciso di farla finita dopo una lite con il fidanzato e, armata di un coltello, si stava per buttare dal tetto di un palazzo di quattro piani in via Poliziano a Torino. Così ha raccontato ai Carabinieri che l'hanno convinta a non buttarsi dal parapetto della terrazza di cui aveva già scavalcato la ringhiera. È accaduto oggi, mercoledì 7 gennaio 2026, verso le 13.45 in una casa della via che collega la zona del cimitero monumentale al Lungo Dora.

Decisivo il pronto intervento dei carabinieri

La ragazza, poco più che ventenne, ha chiamato lei stessa i Carabinieri dopo una lite con il fidanzato. I due, universitari, si sono scontrati a causa della gelosia e lei ha deciso di farla finita quando lui ha dichiarato di volerla lasciare.

Intervenuti sul posto, i Carabinieri l'hanno convinta a scendere dal parapetto e l'hanno disarmata, evitando che la vicenda si concludesse in tragedia.