Tenuta Agricola La Cava: dove i sapori autentici del Piemonte incontrano l’accoglienza genuina

Immersa tra le dolci colline delle Terre Alfieri, nasce Tenuta Agricola La Cava, una realtà autentica dove passato e presente si incontrano, plasmati dalla terra e nutriti dalla passione della famiglia fondatrice.

Un’eredità che ha radici

La storia di Tenuta Agricola La Cava affonda le sue radici nei primi del Novecento, quando un’antica cava d’argilla modellò il profilo del bricco su cui si erge ancora oggi la cascina, costruita nel 1913 e oggi cuore pulsante dell’attività.

Un’esperienza autentica fra vino, sapori e natura

Proposte esperienziali curate nel dettaglio: tour tra le vigne, degustazioni di vini, eventi enogastronomici e momenti di relax. Ogni attività è un viaggio sensoriale nel territorio.

Agriturismo sofisticato, immerso tra i filari

La Tenuta offre camere e appartamenti che coniugano il fascino rustico delle cascine piemontesi con un design funzionale e accogliente. Materiali naturali, colori caldi e arredi che raccontano la tradizione contadina creano un soggiorno autentico e rassicurante.

Il ristorante: sapori del territorio e creatività dello chef

Il ristorante a San Damiano d’Asti propone la cucina tipica piemontese, rivisitata quotidianamente grazie alla creatività dello chef e all’utilizzo di ingredienti locali a km 0, in un ambiente caldo e conviviale.

Vini biologici: espressione del terroir delle Terre Alfieri

La Cantina coltiva vitigni autoctoni (Barbera, Nebbiolo, Arneis, Freisa e Chardonnay) su suoli argillo-calcarei. L’approccio artigianale e il rispetto per il territorio emergono in ogni fase: dalla gestione manuale dei filari alle macerazioni delicate e agli affinamenti in acciaio, legno o cemento.

Accoglienza curata nei minimi dettagli

Gli ospiti celebrano la Tenuta per l’accoglienza calorosa, la pulizia impeccabile e l’atmosfera unica. Le esperienze vengono descritte come “super cozy vineyard”, con piscina panoramica e paesaggi mozzafiato, mentre il servizio dello staff — soprattutto del padrone di casa, Matteo — è lodato per la sua passione, disponibilità e professionalità. Recensioni eccellenti confermano l’esperienza memorabile dei visitatori.

Una location perfetta anche per eventi

La Tenuta è ideale per matrimoni, cene tra i filari e cooking class, offrendo un contesto unico per eventi privati e professionali, all’insegna di autenticità, charme e paesaggio.

















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.