Santena e Argentina, un legame che si rinnova con la visita della famiglia Pessuto

Santena torna a rafforzare il proprio legame con l’Argentina grazie alla visita della famiglia Pessuto. Dopo gli incontri degli anni scorsi con le famiglie Gaude, Tosco e Bergoglio, questa settimana il sindaco Roberto Ghio ha incontrato la famiglia Pessuto, un momento che conferma la forza di un legame che affonda le proprie radici nella storia dell’emigrazione e che continua a essere parte viva dell’identità cittadina.

«Conoscere le radici che affondano nel passato per scrivere insieme un nuovo e condiviso futuro è lo spirito che anima questi incontri – dichiara il sindaco Roberto Ghio –. Attraverso l’instancabile lavoro dell’associazione Le radici la memoria si mantiene saldo il legame tra chi da Santena è emigrato e chi è rimasto, certi che il valore della famiglia e il rapporto con i luoghi di origine possano essere il motore che muove e rafforza l’intera comunità».

L’Amministrazione comunale sta lavorando per individuare una realtà argentina con cui stringere un patto di amicizia, avviando così il percorso verso un gemellaggio culturale, religioso e sociale, sul modello di quelli già attivi con Plombières Les Bain e Riace. L’obiettivo è continuare a far crescere le giovani generazioni su tre solidi pilastri: memoria, identità e comunità.