Milano e Rimini si colorano di magenta tra gusto e tentazione

Un gelato non è mai stato così protagonista. Con l’ultima iniziativa di Escort Advisor, "Il Gusto del Piacere", Milano e Rimini hanno vissuto un evento che ha trasformato le piazze in un vero palcoscenico di emozioni: tra ironia, curiosità e assaggi sorprendenti, il pubblico è stato travolto da un’esperienza capace di accendere tutti i sensi.

Porta Genova, Cordusio, Piazza Gae Aulenti nel capoluogo meneghino, mentre la riviera romagnola con Rimini ha interessato piazzale Kennedy, corso Augusto e lungomare Tintori dove il colore magenta ha invaso alcune zone, richiamando migliaia di persone desiderose di scoprire i quattro gusti che hanno fatto parlare tutti.

Un furgoncino refrigerato, allestito come un vero e proprio laboratorio itinerante, ha distribuito oltre 30 kg di gelato tra assaggi e vaschette. Attorno si sono create file curiose e colorate: uomini, donne e coppie di ogni età hanno raccontato le proprie sensazioni davanti alle telecamere, guidati dall’energia e dall’ironia di Emily Espinoza Vigo, ideatrice e conduttrice di MonelloPodcast, che ha trasformato ogni degustazione in un momento di spettacolo.

Il cuore dell’esperienza, però, era nelle creazioni dello chef Alessandro Santarelli: quattro gusti studiati per sorprendere, tutti nelle sfumature del magenta.

Dal lampone intenso di Destinazione piacere, alle fragoline seducenti di Infinite tentazioni, passando per la delicatezza floreale de Il sussurro del desiderio fino ad arrivare al carattere deciso del cioccolato ruby di Per tutti i gusti. Un percorso sensoriale che ha unito dolcezza, ironia e provocazione in un unico assaggio.

Le piazze si sono trasformate in un vero laboratorio a cielo aperto: telecamere accese, risate spontanee e assaggi che hanno scatenato reazioni autentiche e divertenti. Ogni cucchiaio era una scoperta, ogni video un frammento di un’esperienza condivisa. La partecipazione è stata sorprendente, persino sotto un cielo incerto: centinaia di persone hanno scelto di fermarsi, incuriosite dal colore magenta e dal richiamo dei quattro gusti. Il risultato? Un mix di leggerezza, ironia e complicità che ha reso l’evento memorabile. Ancora una volta, è bastato un gelato per dimostrare che il piacere può diventare un viaggio nei sensi, capace di trasformare un assaggio in un ricordo che resta.

La campagna “Il Gusto del Piacere” è nata dall’idea che un gelato non sia solo un dolce, ma una metafora di scelta e libertà e prende spunto dalla sensorialità e dal godimento che ognuno ha di creare il proprio mix di gusti per sublimare il percorso sensoriale. Proprio come gli utenti del sito usano gli strumenti messi a disposizione per comporre l’esperienza più adatta ai propri desideri.

Escort Advisor indicizza tutti gli annunci pubblicati sui principali siti di escort in Italia e li ordina per Comune, con in più le recensioni degli utenti a conferma delle informazioni. Considerata la varietà dei gusti personali degli utenti il sito mette a disposizione i filtri per selezionare a escort preferita in base ai servizi offerti, la mappa, per localizzare quella più vicina e facilmente raggiungibile, una moltitudine di profili disponibili con dettagliate informazioni e le ormai super ricercate recensioni, ovvero la descrizione oggettiva delle esperienze degli utenti, condivise su ogni profilo, a conferma della qualità, o meno, dei servizi ricevuti.