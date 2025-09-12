PlanMining lancia la piattaforma di cloud mining multivaluta di nuova generazione, semplificando il mining di DOGE

Mentre Dogecoin (DOGE) continua ad attirare l'attenzione degli investitori globali, la piattaforma leader di asset digitali PlanMining ha lanciato ufficialmente la sua applicazione di cloud mining multivaluta di nuova generazione. La piattaforma è progettata per rendere il mining di DOGE più semplice e accessibile, consentendo a chiunque di iniziare a guadagnare un reddito giornaliero senza hardware costoso o competenze tecniche specifiche. I nuovi utenti possono inoltre usufruire di un bonus di registrazione da 10 a 100 dollari per sperimentare immediatamente un reddito passivo.
Fondata nel 2021, PlanMining è registrata a Londra e opera in piena conformità alle normative del governo britannico. Ad oggi, si è espansa in oltre 190 paesi e regioni, servendo una base di utenti globale di oltre 6 milioni di persone.
Contesto industriale
Negli ultimi anni, il mining di criptovalute è passato dall'essere dominato da grandi aziende a diventare più aperto agli investitori al dettaglio. Dogecoin, noto per il suo ecosistema basato sulla comunità, è diventato particolarmente popolare tra i giovani e gli investitori al dettaglio globali. Gli analisti sottolineano che le soluzioni basate su cloud, il mining multivaluta e i contratti low-entry stanno definendo la nuova direzione per i servizi di mining.
Supporto multivaluta e mining intelligente
A differenza delle piattaforme tradizionali che si concentrano su una singola criptovaluta, PlanMining supporta 10 asset digitali principali, tra cui DOGE, BTC, ETH, SOL, XRP, LTC, USDC, USDT (TRC20 e ERC20) e BCH.
La piattaforma integra la pianificazione dell'hash rate basata sull'intelligenza artificiale, che alloca automaticamente la potenza di calcolo per ottimizzare le prestazioni e garantire rendimenti costanti. In combinazione con data center alimentati al 100% da energia rinnovabile, PlanMining offre redditività e sostenibilità ambientale.
Esempi di contratti e potenziali rendimenti
PlanMining offre una gamma di contratti di mining flessibili, pensati per diversi profili di investitori. Tra gli esempi:
Nome del contratto
Investimento
Durata
Guadagni giornalieri
Utile netto
Rendimento totale
Nuovo piano di esperienza utente
100 dollari
2 giorni
$3,00
$6,00
$106,00
Bitmain Antminer S19K Pro
$500
6 giorni
$6,75
$40,50
$540,50
Antminer S21 XP ottobre
$ 3.200
20 giorni
$46,40
$928,00
$ 4.128,00
Minatore di Litecoin e Dogecoin
$7.700
25 giorni
$123,20
$ 3.080,00
$ 10.780,00
Shenma Minatore M66S
$ 10.000
30 giorni
$170,00
$ 5.100,00
$ 15.100,00
Antminer S23
$30.000
35 giorni
$570,00
$ 19.950,00
$49.950,00
Tutti i rendimenti vengono liquidati quotidianamente e automaticamente, indipendentemente dalla volatilità del mercato. Gli utenti possono prelevare o reinvestire i guadagni in qualsiasi momento.
Come iniziare a fare mining con PlanMining (5 semplici passaggi)
Scarica e registrati sull'app ufficiale PlanMining
Scegli la tua criptovaluta e il tuo contratto preferiti
Attiva il tuo portafoglio digitale (DOGE, BTC, ETH, USDT, ecc.)
Inizia l'attività di mining con un clic: il sistema funziona automaticamente
Ricevi pagamenti giornalieri direttamente sul tuo conto, preleva o reinvesti in qualsiasi momento
Scala globale e garanzia di sicurezza
PlanMining evidenzia i seguenti vantaggi della piattaforma:
Riconoscimento del governo del Regno Unito e conformità normativa
Oltre 6 milioni di utenti attivi in più di 190 paesi
Crittografia a livello bancario e separazione tra portafoglio freddo e caldo
Supporto tecnico 24 ore su 24, 7 giorni su 7 su tutti i nodi globali
Controllo del rischio basato sull'intelligenza artificiale per garantire la stabilità del rendimento
Perché scegliere PlanMining?
Bonus di benvenuto: i nuovi utenti ricevono premi da $ 10 a $ 100 all'istante, senza costi iniziali
Nessun hardware richiesto: mining basato al 100% su cloud
Prelievi multivaluta: DOGE, BTC, ETH, SOL, XRP, LTC, USDC, USDT (TRC20 e ERC20), BCH
Sicurezza e trasparenza: fondi protetti da servizi di custodia con sede nel Regno Unito con crittografia SSL
Programma di referral: guadagna fino al 3% + 1,5% di commissione, con premi di referral massimi limitati a $ 210.000
Informazioni su PlanMining
Fondata nel 2021, PlanMining è una piattaforma globale di cloud mining basata sulla tecnologia, dedicata a rendere il reddito derivante dalle criptovalute accessibile a tutti. Combinando l'allocazione del mining basata sull'intelligenza artificiale con data center alimentati da energia rinnovabile, PlanMining offre un'esperienza di mining sicura, efficiente ed ecosostenibile.
Contatto con i media
Sito web: https://planmining.com
E-mail:info@planmining.com
Disclaimer
Il presente comunicato stampa è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce una consulenza di investimento né un invito a investire. Il mining di criptovalute comporta rischi e i partecipanti potrebbero subire perdite finanziarie. Si consiglia ai potenziali investitori di effettuare una due diligence e di richiedere una consulenza finanziaria professionale prima di impegnarsi.
Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.