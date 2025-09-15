Marcia PerugiAssisi: anche il Consiglio regionale aderisce all'iniziativa per la pace

Il Consiglio regionale ha ufficialmente aderito alla Marcia PerugiAssisi per la pace e la fraternità 2025, promossa dal Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani, che si terrà ad Assisi il prossimo 12 ottobre 2025.

L’iniziativa, che si svolgerà sotto il motto «Immagina tutte le persone vivere insieme in pace», rappresenta un importante momento di sensibilizzazione e promozione dei valori della pace, della fraternità e dei diritti umani. La Marcia sarà preceduta dall’8ª Assemblea dell’Onu dei popoli, in programma a Perugia dal 9 al 12 ottobre 2025, che vedrà la partecipazione di rappresentanti della società civile mondiale impegnati nella costruzione di un mondo più giusto e pacifico.

"In un tempo attraversato da guerre, tensioni e nuove divisioni, l'Assemblea regionale ha voluto ribadire il proprio impegno a favore del dialogo e della cooperazione come strumenti fondamentali della democrazia. Auspico che alla marcia possano prendere parte quanti più soggetti: rappresentanti delle istituzioni, ma anche cittadini, associazioni, scuole, organizzazioni del volontariato e realtà del territorio, perché la pace è un bene comune che va costruito insieme, giorno dopo giorno.

Sono certo che il nostro Piemonte non farà mancare il proprio sostegno: la voce della nostra comunità contribuirà a rendere più forte il messaggio di speranza, affinché ogni conflitto possa finire presto", dichiara il presidente del Consiglio regionale Davide Nicco.

L’adesione del Consiglio regionale si inserisce nel quadro delle attività istituzionali di promozione della cultura della pace, in coerenza con il lavoro del Comitato regionale per i Diritti Umani e Civili su questi temi.