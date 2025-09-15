Comitati in difesa della Spina: venerdì l’incontro decisivo con la Città

Prosegue il confronto tra le istituzioni e il comitato di scopo “Insieme per la Spina”, nato per difendere e valorizzare la Spina Reale di Torino nel dibattito legato alla realizzazione della nuova Linea 12 della metropolitana.

Nuovo incontro

Dopo il tavolo del 24 luglio scorso, che aveva acceso il dibattito sulle possibili modifiche al tracciato un nuovo incontro pubblico è stato fissato per venerdì 19 settembre alle 18, presso la sede di Impresa & Territorio in via Cesalpino 11/A. La speranza dei comitati è che la Città presenti un nuovo piano d’azione che non preveda il maxi cantiere di via Cesalpino che porterebbe alla devastazione della Spina.

Dialogo con Comune e tecnici

All’appuntamento parteciperanno l’assessore alla Mobilità, Chiara Foglietta, i tecnici di Infra.To, la Circoscrizione 5 e i cittadini. Obiettivo unico quello di trovare soluzioni condivise che tengano insieme le esigenze della città, la necessità di avviare i lavori del nuovo tracciato e la tutela del patrimonio ambientale e culturale della Spina Reale.

La mobilitazione del quartiere

Parallelamente, il Comitato continua la raccolta firme a sostegno della propria battaglia, attiva in diversi punti del quartiere: Via Cesalpino 11/A (Impresa & Territorio), via Stradella 150/d (Le foto di Carla), piazza Mattirolo 15/c (Tabaccheria Lanteri), via Gattico 2 (Bar Gattico), via Stradella 173 (Pizzeria Slow Good), via Borgaro 86 (Azzurro) e via Chiesa della Salute 110/b (Ferramenta Rovetto).