Pneumologo di Carmagnola perde la vita sulle montagne in valle Stura

Ezio Rossi è il torinese vittima della tragedia sulle montagne della valle Stura.

61 anni, pneumologo di Carmagnola, era disperso da ieri sera, quando la moglie non vedendolo rientrare aveva lanciato l’allarme ed erano partite le ricerche.

I soccorritori, allertati poco dopo le 22 dalla moglie dell'uomo, hanno potuto utilizzare i dati forniti da un'applicazione in possesso del disperso che ne hanno consentito la localizzazione.

Al lavoro la squadra dei Vigili del Fuoco di Cuneo, UCL, SAF e TAS, soccorso alpino che, dopo avere ritrovato l'auto in località Baraccone di Sant'Anna di Vinadio hanno individuato attorno alle 2 di notte il 61enne, scivolato in una zona impervia tra i monti Ciastella e Lausa Bruna, a quota 2.300 metri.

La Direzione Aziendale dell’ASL TO5 esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa del dottor Ezio Rossi Medico di Medicina Generale a Carmagnola: "La notizia della sua perdita ci addolora profondamente. Il Dott. Rossi ha dedicato con instancabile impegno e professionalità gran parte della sua vita alla cura dei cittadini, rappresentando per decenni un punto di riferimento saldo e affidabile per la comunità di Carmagnola e per l’intera Azienda", scrive l'azienda sanitaria in una nota.

"La lunga collaborazione con l’ASL TO5 è stata segnata non solo dalla competenza clinica, ma anche da una straordinaria umanità: sempre vicino ai pazienti, attento ai loro bisogni, capace di unire rigore professionale e sensibilità personale. Il suo esempio di dedizione, disponibilità e passione per la medicina resterà vivo nella memoria di chi ha avuto il privilegio di lavorare al suo fianco e di quanti hanno potuto beneficiare delle sue cure - conclude la nota - La Direzione e l’intera ASL TO5 si stringono alla famiglia in questo momento di dolore".