Da Willie Peyote a Guido Catalano: tutti gli ospiti della settimana all'Hiroshima Mon Amour

Settimana densa di ospiti per all'Hiroshima Mon Amour.

Lunedì 4 Novembre

DAMIR IVIC e WILLIE PEYOTE in Rap e Calcio

Importanti figure del panorama musicale italiano, Damir Ivic e Willie Peyote, giornalista musicale il primo e cantautore rap il secondo, arrivano alle 18.30 di lunedì 4 novembre a Hiroshima Mon Amour per un talk che li vede affrontare due tra i temi importanti della narrativa di strada, il rap, punto di partenza della carriera di entrambi, e il calcio, altra grande passione che li accomuna, sebbene non abbiano mai “giocato” in prima persona con lo sport che tanto amano.

Hiroshima Mon Amour, ore 18.00.



Lunedì 4 Novembre

CATALANO VS BUKOWSKI

di e con Guido Catalano

Lo scrittore e poeta torinese Guido Catalano, presenta in doppia replica da tutto esaurito il nuovo spettacolo “Catalano Vs. Bukowski”.

Hiroshima Mon Amour, ore 21.00, BIGLIETTI ESAURITI

Martedì 5 Novembre

Federico Sacchi, intervistato da Renzo Sicco

New York, estate del 1970. Un ragazzo allampanato, 3 percussionisti, un microfono: “Buonasera e benvenuti, mi chiamo Gil Scott-Heron e questi sono i miei compari, ci piacerebbe farvi ascoltare una canzone, si intitola the revolution will not be televised”. Tre minuti dopo nasce il rap politicizzato. Ma è andata veramente così? Quando si portano alla luce le radici di un albero, si scoprono intricate, contorte e bellissime nella loro irregolarità. Con questa premessa il musicteller Federico Sacchi torna a Hiroshima Mon Amour la sera di martedì 5 novembre, per parlarci delle radici del Rap e della cultura Hip-Hop, intervistato dal regista ed autore teatrale Renzo Sicco. L’evento è parte della rassegna “Rap in the Casbah” promosso da Hiroshima Mon Amour, nell'ambito del programma culturale “Circoscrizioni che spettacolo!”.

Hiroshima Mon Amour, ore 18.00.



Martedì 5 Novembre

CATALANO VS BUKOWSKI

di e con Guido Catalano

Lo scrittore e poeta torinese Guido Catalano, presenta in doppia replica da tutto esaurito il nuovo spettacolo “Catalano Vs. Bukowski”.

Hiroshima Mon Amour, ore 21.00, BIGLIETTI ESAURITI

Venerdì 8 Novembre

RESCUE PARTY 5.0

La festa da 118 e lode

Musica e cura, il binomio che caratterizza il RESCUE PARTY, la festa benefica ideata e organizzata da alcuni medici del 118 e del CTO di Torino con lo scopo di raccogliere fondi per la ricerca medica. Oltre ai dj PELLET & BIFIOTHEVOICE, ALBY C & PEP LUZZI, MANTO DJ, LASS, MARTINO’S BROTHERS e DJ ELASTICO, in apertura di serata si aggiungono i Bifolchi canori, cartoon cover band con le sigle dei cartoni animati più famose degli anni 80 e 90. Tutti uniti a Hiroshima Mon Amour per una notte di musica, ballo, divertimento e beneficienza per la IV edizione di RESCUE PARTY 4.0, quest’anno a favore di ACTO PIEMONTE, giovane associazione inserita nella rete ACTO–Alleanza contro il tumore ovarico e i tumori ginecologici.

Hiroshima Mon Amour, dalle ore 21.30.



Giovedì 7 Novembre

ELE A in Acqua Club tour

recupero della data programmata per lo scorso venerdì 25 ottobre rimandata a causa delle condizioni di salute dell’artista. Tutti i biglietti acquistati precedentemente rimangono validi per la nuova data. Per chi non potesse partecipare all’evento sarà possibile richiedere il rimborso al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto (Ticketone, Mailticket) entro e non oltre lunedì 4 novembre.

Dopo aver portato la sua musica e il suo ultimo lavoro in studio “ACQUA” in numerosissimi festival nazionali e internazionali, Ele A è pronta a calcare per la prima volta i palchi dei principali club italiani e internazionali per il suo “Acqua club tour”. Tra le artiste rivelazione degli ultimi anni, Eleonora Antognini, classe 2002, nata e cresciuta a Lugano, arriva a Hiroshima Mon Amour con il suo personalissimo gusto street pop che unisce i suoni di ieri e di oggi. La sua originalità musicale si unisce a dei testi che raccontano la realtà da una prospettiva unica capace di catturare dal primo momento l’attenzione del pubblico e della critica.

Hiroshima Mon Amour, apertura porte ore 21.

Per info: https://hiroshimamonamour.org/