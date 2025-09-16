In collaborazione con Bethlehem, Chivasso aderisce alla giornata internazionale di solidarietà nell’anniversario del massacro di Sabra e Shatila

Nel giorno dell’anniversario del massacro di Sabra e Shatila (16–18 settembre 1982), il Comune di Chivasso, gemellato con la città palestinese di Bethlehem, aderisce alla giornata internazionale di solidarietà promossa dal Movimento Popolare e Internazionale Nazra per Gaza.

La mobilitazione, che coinvolge migliaia di cittadini in oltre 100 Paesi, 16 Stati degli USA e numerose città palestinesi, prevede per oggi una pausa di solidarietà con digiuno dalle ore 10 alle 18, in memoria delle vittime del massacro e in segno di unità con il popolo di Gaza e Palestina.

“Nella stessa giornata in cui ricordiamo il massacro di Sabra e Chatila – ha commentato il sindaco di Chivasso Claudio Castello -, il presente ci impone una nuova ferita: l’intensa operazione di terra a Gaza City da parte dell’esercito israeliano, in corso proprio in queste ore. Due momenti distanti nel tempo, ma tragicamente vicini nella sofferenza. Sabra e Chatila furono il simbolo di una memoria negata, di civili colpiti nel cuore della loro vulnerabilità. Gaza oggi è teatro di un conflitto che continua a mettere in pericolo vite innocenti, spezzando ogni giorno il filo della speranza. Ricordare Sabra e Chatila non è solo un dovere storico: è un atto di coscienza. È riconoscere che la dignità umana non ha confini, che la pace non può essere rimandata, e che ogni violenza contro i civili è una sconfitta per tutti”.

Il massacro di Sabra e Shatila, avvenuto nei campi profughi di Beirut nel 1982, costò la vita a migliaia di civili palestinesi. Un evento tragico che ha segnato profondamente la storia del Medio Oriente e che oggi viene ricordato come simbolo della necessità di pace, giustizia e convivenza tra i popoli.

Con questa adesione, Chivasso rinnova il proprio impegno per la difesa dei diritti umani, la solidarietà internazionale e il dialogo tra culture, in linea con i valori che ispirano il gemellaggio con Bethlehem e le attività culturali e civiche promosse sul territorio.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a unirsi simbolicamente alla giornata di riflessione e solidarietà, ricordando che la memoria è il primo passo verso la costruzione di un futuro più giusto e condiviso

