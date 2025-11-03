Agricoltore di Poirino colpito da una mucca: elitrasportato al Cto

Grave infortunio sul lavoro nel pomeriggio di oggi, lunedì 3 novembre, a Poirino, in provincia di Torino. Un uomo di 62 anni è rimasto ferito dopo essere stato colpito da una mucca all’interno di un’azienda agricola situata lungo la strada comunale di Buonavalle.

Secondo le prime ricostruzioni, l’animale lo avrebbe improvvisamente scalciato e poi calpestato, provocandogli diversi traumi, in particolare al bacino e agli arti inferiori.

Sul posto è intervenuto il 118 di Azienda Zero, con l’equipe del servizio di elisoccorso regionale. Il lavoratore è stato stabilizzato e trasportato in elicottero all’ospedale CTO di Torino. È arrivato in codice giallo: le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le autorità competenti stanno verificando le circostanze dell’incidente.